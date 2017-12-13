انخفاض سعر الدولار عن أعلى مستوى له بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية

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يشهد سعر الدولار انخفاضًا عن أعلى مستوى له اليوم الأربعاء منذ أربعة أسابيع وذلك مقارنًة بسلة العملات الأخرى، يأتي ذلك بعد فوز المرشح الديمقراطي علي نظيرة المرشح الجمهوري بعضوية مجلس الشيوخ لولاية “ألاباما” بأمريكا ، مما يؤدي ذلك لانخفاض عدد الجمهوريين في المجلس عن عدد الديمقراطيين.

وقد يُصِّعب انخفاض نسبة الجمهوريين في المجلس على الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” في سعيه لتنفيذ خطط الانخفاض الضريبي وغيرها من العناصر المدونة في جدول أعماله الاقتصادية. و نتيجةً لذلك انخفض مؤشر الدولار من 0.15 : 93.941 بعدما كان قد وصل إلي 94.219 أمس الثلاثاء وهو يعتبر أعلى مستوى وصل إليه سعر الدولار منذ يوم 14 من شهر نوفمبر.

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أو رفع سعر الفائدة علي الإقراض ادى الى ضعف الاستثمار في مصر

من جهة أخرى، قد كشفت المؤشرات أنه قد نزل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في البورصة مقابل عملة الين الصيني من 0.2 بالمئة : 113.35 ين صيني، بعدما وصل إلى أعلى مستوى في ٤ أسابيع الماضية إلى 113.75 ين صيني ليوم الثلاثاء، كما صعد اليورو أيضا من 0.15 بالمئة 1.1757 دولارًا بعدما قد وصل إلى أقل مستوى في ٣ أسابيع البالغ 1.17175 يوم الثلاثاء .

جدير بالذكر أنه قد ارتفع سعر الدولار الأمريكي قبل الجلسة المقررة، بدعم بيانات أفضل من المتوقع لأسعار المستثمرين وقبيل الموافقة المتوقعة والخاصة بعملية رفع سعر الفائدة، وذلك في ختام الاجتماع المجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” اليوم، أما عن سعر الجنيه الإسترليني فقد جرى تداوله خلال عمليات اليوم ووصل إلى 1.3315 دولار أمريكي ، ليكون بذلك بالقرب من أقل مستوى له قد حققه في أسبوعين عند 1.3303 المسجل في ختام تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، لكن ارتفعت العملة البريطانية ارتفاع غير متوقع لفترة وجيزة لأعلى مستوى في ٦ أعوام في شهر نوفمبر.