بعد ارتفاع سعر الدولار هل ترتفع أسعار السلع الاستهلاكية

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شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعا ملحوظا لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وذلك بعدما ظل سعر الدولار يستقر أمام الجنيه لعدة أشهر، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي يسجل 17.85 جنيه ويعتبر أعلى مستوى وصل إليه الدولار خلال الأربع أشهر الأخيرة.

وعندما يرتفع سعر الدولار يؤدى إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، وخاصة السلع المستوردة من الخارج ونتيجة لارتفاع سعر الدولار الجمركي، مما يثير مخاوف بعض التجار والمواطنين أيضا من زيادة أسعار السلع الاستهلاكية، لكن صرح مسؤولين وخبراء اقتصاديين، بأن ارتفاع سعر الدولار ارتفاع طفيف ولن يؤثر في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، متوقعين ثبات الأسعار خلال الأيام القادمة.

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وأكد رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة التجارية، المهندس أحمد شيحة، أن الزيارة في سعر الدولار تعتبر زيادة بسيطة ولن تؤثر في أسعار السلع والمنتجات، وتوقع أنه إذا ثبت سعر الدولار عند هذا الحد لن يتأثر السلع ولن تشهد المنتجات ارتفاع، وذكر ان الزيادة عبارة عن 1% وهي زيادة بسيطة لن تؤثر علي ارتفاع الأسعار ويستطيع التجار والمستوردين استيعاب تلك الزيادة الطفيفة.

وقام كلا من المهندس أحمد شيحة والمهندس أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بالاتفاق سويا علي عدم زيادة أسعار السلع للمستهلكين وعدم تأثر السلع نتيجة لزيادة الاخيرة في سعر الدولار أمام الجنيه.

ويذكر أنه ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بعض البنوك بنحو 16 قرش منذ منتصف شهر نوفمبر وحتى أمس الاثنين، ليسجل أعلى مستوى وصل إليه خلال الأربع أشهر الأخيرة حيث سجل نحو 17.85 جنيه وذلك حسب تقارير صادرة من البنك المركزى المصري.

ومن المعروف أن الرئيس قام بتحرير سعر صرف الجنية المصري في نوفمبر الماضي لعام 2016، ومن بعد ذلك القرار ارتفع سعر الدولار لتقصي مستوى له، الامر الذي ادى الى زيادة في أسعار السلع والمنتجات، مما أدى إلى الارتفاع الكبير في معدلات التضخم.

وخلال نوفمبر الماضي لعام 2017، وبعد مرور سنة علي قرار تعويم الجنيه، تراجع معدل التضخم تراجع ملحوظ، وذلك نتيجة للسياسة المشددة التي تتبعها البنك المركزى المصري، حتي لا يزيد معدل التضخم خلال الأعوام القادمة.

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