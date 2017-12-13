تعرف على أكثر وأقل الدول مديونية حول العالم

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ويعكس انخفاض مستوى الدين عادة القوة الاقتصادية للبلد وقد يكون مؤشرا هاما على أدائه الاقتصادي، ولكن الوضع قد يكون مختلفا بعض الشيء في أعقاب الأزمة المالية العالمية وما يرتبط بها من انخفاضات تاريخية في أسعار الفائدة وصلت إلى المدى السلبي في بعض الدول، وتظهر بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي من مؤشر التنافسية العالمية 2017-2018 بشأن المخاطر التي تواجه اقتصادات العالم ووضعه المالي مستوى الدين العام في 137 بلدا حول العالم.

البلدان العشرة الأكثر مديونية في العالم

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واليابان هي أكثر البلدان المثقلة بالديون في العالم حيث تبلغ 239.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تليها اليونان بنسبة 181.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، واحتل لبنان المرتبة الثالثة بدين حكومي قدره 143.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، يليه الرأس الأخضر أو ​​الرأس الأخضر، الذي يقع في القارة الأفريقية، ليصل إلى المركز الرابع بدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 133.8٪.

وجاءت إيطاليا والبرتغال في المركزين الخامس والسادس حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 132.6 و 130.3٪ على التوالي، وفي غامبيا، وهي إحدى بلدان غرب أفريقيا، يبلغ الدين الحكومي 116.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تليها موزامبيق بنسبة 115.2 في المائة، لتحتل المرتبة السابعة والثامنة على التوالي، وتابعت جامايكا وسنغافورة قائمة البلدان الأكثر مديونية في العالم التي تبلغ نسبة الدين العام فيها 115.2 في المائة و 112 في المائة على التوالي في المركزين التاسع والعاشر.

البلدان الـ 10 الأقل مديونية في العالم

وتحتل هونج كونج المركز الأول فى مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي حيث يمثل الدين العام 0.1 فى المائة من إجمالي ناتجها المحلي فى إشارة إلى قوتها الاقتصادية تليها دولة بروناي فى جنوب شرق اسيا التى تبلغ 3.1 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى، وفي المرتبة الثالثة، تتركز إستونيا في شمال أوروبا، و يبلغ الدين الحكومي 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة في العالم التي تبلغ ديونها 12.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

بينما في جنوب أفريقيا، تحتل بوتسوانا المرتبة الخامسة بنسبة 13.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، تليها روسيا في المرتبة السادسة بنسبة 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت نسبة الدين الحكومي 18.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت ونيجيريا، لتحتل المرتبة السابعة والثامنة على التوالي، وقد هيمنت الدول العربية على المركزين الأخيرين في البلدان العشر الأقل من حيث الدين العام، حيث شكلت الإمارات العربية المتحدة والجزائر على التوالي 19.3٪ و 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.

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