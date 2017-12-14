تراجع في سعر الدولار نتيجة رفع سعر الفائدة البنك المركزي الأمريكي

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خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر، تراجع سعر الدولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال أمس، حيث وصل إلى أعلى مستوى خلال الأربع أشهر الأخيرة، وذلك بعدما حسم المرشح الديمقراطي للانتخابات بعضوية مجلس الشيوخ، حيث قام بالفوز بمنصب عضو بمجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما، والتي تعتبر ولاية شديدة المحافظة وهي الأغلبية الطفيفة للجمهوريين بالمجلس.

الأمر الذي يصعب علي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الرجوع علي غالبية الجمهوريين في المجلس،حيث قام الرئيس الأمريكي يتقدم الخطط والبرامج لخفض القيمة الضريبية والعديد من عناصر جدول الأعمال الاقتصادي.

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والجدير بالذكر بأن مؤشر الدولار قام بالانخفاض 0.15 الي 93.941 حيث سجل أمس الثلاثاء على مؤشر له خلال الأسابيع الماضية حيث وصل إلي 94.219، ويعتبر أعلى مستوى وصل إليه خلال 14 نوفمبر، وخلال اليوم نزل ايضا مؤشر الدولار مقابل الين بمقدار 0.2 بالمئة حيث وصل إلى 113.35 ين بعد أن كان ارتفع إلى 113.75 ين خلال أمس الثلاثاء ويعتبر هذا أعلى مستوى خلال الشهر الماضي.

ونزل مؤشر الدولار أيضا أمام اليورو بمقدار 0.15 بالمئة، حيث سجل اليورو نحو 1.1757 دولار بعد أن انخفض سعر مؤشر اليورو خلال الشهر الماضي ووصل إلى ادنى سعر له حيث سجل 1.17175.

وخلال اجتماع اليوم الأربعاء لمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”، وخلال ختام الاجتماع اتفق الأعضاء علي رفع سعر الفائدة الأمر الذي أدى إلى نزول مؤشر الدولار خلال تعاملات اليوم، بعد أن ارتفع الدولار ووصل إلى أعلى مستوى له خلال يوم الثلاثاء وذلك كان بدعم بيانات الجلسة، ودعم أفضل لارتفاع الأسعار المنتجات.

ومقارنة الجنيه الاسترليني بالدولار فنجد أن الجنيه الاسترليني وصل إلى أدنى مستوى في الاسبوعين الاخيرين، حيث سجل الجنيه الإسترليني 1.3315 دولار في مقابل سجل الجنيه الإسترليني خلال يوم الثلاثاء أدنى مستوى ووصل إلى 1.3303 دولار، وكان يعتبر الدولار أعلى مؤشر خلال يوم الثلاثاء ولكن بعد رفع سعر الفائدة من قبل أعضاء البنك المركزي الأمريكي أدى إلى تراجع في سعر الدولار امام العملات الاخرى.

والجدير بالذكر بأن العملة البريطانية الجنيه الاسترليني ارتفع لفترة وجيزة، وخلال البيانات الصادرة أظهرت بأن التضخم البريطاني ارتفع لأعلى مستوى بنتيجة غير متوقعة وذلك خلال ستة أعوام الأخيرة.

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