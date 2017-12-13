وزير البترول يكشف موعد اكتفاء مصر الذاتي من الغاز الطبيعي

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كشف وزير البترول المهندس طارق الملا في المؤتمر الصحفي بمقر مجلس الوزراء عن موعد اكتفاء البلاد ذاتيا من الغاز الطبيعي قبل نهاية عام 2018 حوالي 6 مليارات قدم مربع يوميا مما يدفع مصر دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج مشيرا إلى بدء عمل مستودع مصر للبترول في منطقة بدر بشكل تجريبي.

وأضاف الملا أن مستودع مصر للبترول ببدر سوف يكلف قيمة إنشائه 500 مليون جنيه وتقدر طاقته التخزينية بأكثر من 30 مليون لتر متوقعا بدء دخول إنتاج غاز حقل ظهر خلال الأيام القادمة إلى الشبكة القومية بقيمة 350 مليون قدم مكعب بصورة يومية مشيرا إلى مساهمة إنتاج ذلك الحقل في توفير 60 مليون دولار شهريا.

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وأوضح الملا أن الحكومة أنشأت مستودع بدر لتخزين المنتجات البترولية حتى تؤمن للمواطنين احتياجاتهم من وقود مثل البنزين والسولار لافتا إلى حجم الإنتاج اليومي من حقل ظهر يماثل 3 شحنات من الغاز الطبيعي المستورد من الخارج شهريا مضيفا أن الإنتاج اليومي من حقل ظهر سوف يصل إلى مليار قدم مكعب عند حلول شهر يونيو المقبل مما سوف يساهم في توفير 2 مليار دولار في السنة.

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وتسعى وزارة البترول إلى زيادة إنتاجها اليومي من الغاز الطبيعي قبل نهاية عام 2017 ب 650 مليون قدم مكعب وذلك عن طريق الربط بين إنتاج حقل ظهر بأعماق البحر المتوسط و إنتاج حقل أتول البحري حيث سوف يساهم إنتاج الحقلين علي تغطية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي سواء للقطاعات المستهلكة أو المعتمدة علي الغاز، كما يزيد إنتاج ذلك الحقلين من الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي إلى 5.8 مليار قدم مكعب بشكل يومي مما يساهم علي انخفاض فاتورة استيراد البلاد الغاز الطبيعي من خارج البلاد.

والجدير بالإشارة أن إجمالي إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي يبلغ 5.5 مليار قدم مكعب يوميا وذلك عقب بدء إنتاج المرحلة الأولى في شهر مايو الماضي من مشروع غازات غرب الدلتا المتضمنة حقول شمال الإسكندرية والتي تشمل حقلا “ليبرا وتورس” ذو طاقة إنتاجية تقدر بنحو 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا فضلا عن زيادة إنتاج حقل نورس من الغاز.