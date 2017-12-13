أرخص أسعار الدفايات الكهربائية 2018 في مصر

ارتفعت أسعار الدفايات الكهربائية 2018 والموجودة في مصر مع بداية فصل الشتاء، حيث يشهد بداية موسم الشتاء ارتفاع صادم في أسعار الدفايات الكهربائية، وفي ظل الجو شديدة البرودة الحالي والذي يصيب جميع الافراد في جميع المحافظات الجميع يبدأ يحاول أن يجد وسائل فعالة لتدفئة المنزل وفيما يلى نقدم لكم اسعار الدفايات الكهربائية في مصر خلال 2018.
وبالنسبة إلى أسعار الدفايات المتوفرة بالأسواق المصرية، ورد أن أسعار الدفايات شهدت خلال الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا بشكل كبير وهي مثلها كمثل باقي أنواع الأجهزة الكهربائية ارتفعت أسعارها بعد ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وبعد قرار تعويم الجنيه في البنوك المصرية، وعلى الرغم من ذلك أصبحت معظم الأسر المصرية لا يمكنها الاستغناء عن الدفايات الكهربائية لمحاربة هذا الجو الذى يتميز بأنه شديد البرودة هذه الفترة من العام.
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ويجدر الإشارة إلى أنه مع حاجة الأسرة المستمرة إلى الشعور بالدفء في هذا البرد الشديد ولجوئهم إلى الغرف الدافئة بالمنزل للهروب من هذا الجو الجميع يسعى إلى اقتناء مدفأة خاصة لتساعدهم على الحصول علي هذا الشعور، وفي السطور القادمة نوافيكم أرخص أسعار الدفايات الكهربائية في مصر لعام 2018 كما تم الإعلان عنها، والتي تتواجد بكثرة بالأسواق المصرية خلال عام 2018.
وعن أسعار الدفايات الكهربائية بالأسواق المصرية 2018، هذا النوع من الأجهزة الكهربائية يعتبر المفضل لدى البعض على الرغم من تخوفهم من زيادة فاتورة الكهرباء ولكن أسعارها تعد الأرخص ولهذا هي تتلاءم مع أوضاع المواطن المصري العادي والأسعار كما يلى:
- دفاية هالوجين مروحة Decker Black قدرتها تبلغ 2000 وات وسعرها 345 جنيها.
- دفاية هالوجين GUG تشتمل على ثلاثة شمعات وقدرتها تبلغ 1200 وات وسعرها 260 جنيها.
- دفاية هالوجين اريون تشتمل على ثلاثة شمعات سعرها 325 جنيها. ـ
- دفاية هالوجين شمعتان سعرها 260.
- دفاية ديلونجي 1800 وات مزودة بقطعة سيراميك وسعرها يبلغ 650 جنيها.
- دفاية ديلونجي 2400 وات مزودة بثلاثة درجات للحرارة وسعرها 540 جنيها.
- ـ دفاية ديلونجي 2000 وات ثلاثة درجات للحرارة سعرها 390 جنيها.
- دفاية ديلونجي 2000 وات درجتان للحرارة سعرها 250 جنيها.
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