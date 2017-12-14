وزارة التموين تصدر قرار جديد بخصوص الأفراد الزائدة بالبطاقات التموينية

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تتطلع وزارة التموين والتجارة الداخلية دائما للحفاظ علي الأموال المخصصة لكل من السلع التموينية والخبز، لذلك تسعى الوزارة جاهدة علي تطوير وتنقية منظومة التموين والدعم الكامل لكي يحصل المواطنون علي الدعم، ولكي يصل الدعم الي كل مستحقينه.

وذكرت الوزارة بأنه يوجد عدد كبير من البطاقات التموينية تحتوي علي أفراد زائدة عن العدد الأصلي لافراد الاسرة، وانها مفيدة بالمخالفة علي البطاقات التموينية، وينتج من تواجد الأعداد الزائدة إلى أخذ كميات إضافية من السلع التموينية والخبز بدون وجة حق، وبذلك يستفاد أشخاص من السلع ويحصلون علي كميات اكتر وهم غير مستحقين لذلك.

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وعلي الفور تقوم الوزارة ببذل اقصى جهودها في الكشف عن تلك البطاقات التموينية التي تحتوي علي أعداد زائدة، وقامت الوزارة بفتح تلك الملف ليتم التخلص من الأعداد الزائدة لأصحاب البطاقات التموينية، ودون أي غرامات مالية، لذلك أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي قرار ينص علي إعفاء كل صاحب بطاقة تموين تحتوى علي أفراد زائدة من تلقاء نفسه وأن يقوم بخصم تلك الأفراد المقيدين علي البطاقات التموينية، وأقر الوزير بأنه سوف يقوم بإعفاء عن أصحاب تلك البطاقات من الغرامات ودون دفع أي فروق أسعار السلع التموينية والخبز.

وخلال الفترة الماضية، أصدر الوزير قرار بإعفاء حالات معينة من دفع الغرامات المالية بما حصلوا من خبز وسلع تموينية زائدة وبدون وجه حق وبدون وجه استحقاقه السلع والخبز وأقر الوزير الحالات التي تعفى من الغرامات المالية هي:

الموظفين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال مع شرط ألا يزيد الدخل الشهري عن 1500 جنيه قام بإعفاء كلا من أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة وأصدر الوزير قرار بإعفاء الأرامل والمطلقات والتراحيل عن شرط وجود بحث اجتماعي يثبت فئة قيمة الدخل الشهري بشرط ألا يزيد عن 1200 جنيه. كما أقر بإعفاء أصحاب المعاشات وأصحاب معاش التضامن الاجتماعي ومعاشات مشروع تكافل وكرامة.

ونص الوزير في القرار أن من قام بحذف الأفراد الزائد من البطاقات التموينية، يسمح لهم بتقسيط قيمة الغرامات المالية، وأوضح أن هذا القرار مستمر حتى شهر يناير المقبل، وطالب أصحاب البطاقات التموينية التي تحتوي علي أفراد زائدة بسرعة حذف تلك الأفراد حتى يضمن لباقي الشعب باخذ حقة في التموين والسلع الاستهلاكية والخبز.

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