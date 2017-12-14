أسعار المقابر تشتعل في 2018 داخل الـ6 من أكتوبر وتصل إلى 600 ألف جنيه بسبب وجود الأغنياء والمشاهير بها

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اشتعلت أسعار المقابر داخل المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد خلال 2017، وسوف تستمر الأسعار في الزيادة في العام القادم 2018، وأثار جدل كبير حول مقابر المشاهير الذي تقع داخل المدن الجديدة ووصل سعر المقبرة لـ600 ألف جنيه.

جديراً بالذكر أيضاً أن أسعارها تتراوح ما بين 600 إلى 700 ألف جنيه وهذا أثار جدلاً واسعاً في جميع الأوساط، وتختلف الأسعار بحسب المساحات المتاحة والتشطيب والواجهات وأيضاً من حوش لحوش أخر، وتحدث العديد من الخبراء العقاريون أن وزارة الإسكان لها دور كبير في المرحلة القادمة لمنع انتشار وتفشي هذه المشكلة.

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وقامت وزارة الإسكان بتقديم العديد من الأراضي الذي تصلح لإنشاء مقابر عليها، وتم التأكيد على أنها تطرح هذه الأراضي للتصدي لتلك المشكلة والقضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار، وأكد أحد الخبراء العقاريين أن أسعار الأحواش والمقابر ارتفعت كثيراً في عام 2017 وتحديداً بعد قرار تعويم الجنيه المصري.

يذكر أيضاً أن ارتفعت أسعار الأحواش القريبة من مقابر المشاهير داخل مدينة الـ6 من أكتوبر خاصة بعد تعويم الجنيه، ومواد البناء ارتفعت أسعارها كثيراً وهذا أدي إلى ارتفاع العديد من المقابر في أكتوبر ويمتلكها جميع المشاهير، وأن أغلب المقابر المتواجدة في السادس من أكتوبر يمتلكها المشاهير.

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وأيضاً هم يمتلكون المقابر المطلة على الشوارع الرئيسية ويصل سعر الحوش في الشوارع الجانبية ما بين 170 إلى 180 ألف جنيه، وأسعار الأحواش الخاصة بالأغنياء والمشاهير ارتفع سعرها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ووصل سعرها إلى 550 ألف جنيه مصري.

كما أن العديد من الخبراء الاقتصاديين أكدوا أن ارتفاع أسعار المقابر ارتفع كثيراً في جميع المدن الجديدة وخاصة الذي يوجد بها رجال الأعمال والمشاهير وأصحاب الدخول العالية، وإذا تنافس العديد من الأشخاص على شراء هذه المقابر يساعد ذلك على زيادة أسعارها في العام الجديد 2018، ولكن إذا قامت وزارة الإسكان تطرح العديد من المقابر وتوقع أن أسعارها تتراوح ما بين 10 إلى 20 في المائة بالعام الجديد.

ومدينة الـ6 من أكتوبر من أهم المدن الجديدة الذي ترتفع فيها أسعار المقابر كثيراً ويصل إلى 600 ألف جنيه، ولكن المقابر التي طرحتها وزارة الإسكان تصل إلى 80 ألف جنيه وهذا لحل مشكلة إرتفاع المقابر، وتوجد داخل منطقة المطار والمقابر التي ينفذها المواطنين تصل إلى 140 إلى 150 ألف جنيه.