صدمة منتظرة وزيادة متوقعة في المرتبات بمصر تصل إلى 15% في عام 2018

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زيادة أسعار السلع والغلاء يؤدي إلى مطالبة الموظفين والمواطنين المصريين الجهات المعنية بزيادة المرتبات، وتتوقع شركة الاستشارات كوين فيري أنه سوف ترتفع جميع الرواتب الخاصة بجميع الموظفين في مصر خلال العام القادم وستكون بنسبة تصل إلى 15%.

وأيضاً تم التأكيد على أن هذه الزيادة سيقضي عليها التضخم الاقتصادي الذي نعيش فيه حالياً، وذلك بحسب العديد من التقارير الخاصة بالشركة ومن خلال وجود الكثير من التوقعات الخاصة بجميع الرواتب في العام القادم 2018.

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جديراً بالذكر أيضاً أنه بالرغم من وجود زيادة في أسعار مرتبات الموظفين داخل مصر ومن المتوقع أن تزيد نسبتها إلى 15%، وذلك إلا أن معدل التضخم سوف يصل إلى حوالي 18.8% خلال العام القادم، وتمت الإشارة إلى أن هذا يعني أن جميع رواتب الموظفين سوف توجد وتشهد تراجعاً في القيمة الحقيقية لها وتكون بنسبة تصل لـ3.8% بالمقارنة مع جميع معدلات التضخم الاقتصادي.

كما أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة موجة كبيرة من الغلاء الشديد خاصة في العام الأخير وبعد تحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر عام 2016، وتقفز جميع معدلات التضخم الإقتصادي السنوي لأعلى مستويات وهذا يكون على نحو 3 عقود، وهذا يؤدي إلى وجود تراجع القوة الشرائية لجميع المواطنين ويكون مع عدم زيادة للدخل بنفس النسبة الخاصة بـ التضخم الاقتصادي.

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يذكر أيضاً أنه يتم استهداف البنك المركزي المصري والذي يصل من خلال معدل التضخم السنوي خلال الربع الأخير من عام 2018 وتكون بين 10 إلى 16%، ويتم البحث دائماً وراء تقديم الكثير من الأشياء المختلفة وهي تعمل على زيادة جميع المرتبات للعديد من الموظفين في مصر.

ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن مصر سوف تشهد زيادة في رواتب الموظفين الذين يعملون بالعديد من الشركات داخل القطاع الخاص، وتكون زيادة سنوية بداية من الشهر القادم وينتظر جميع الموظفين في الحكومة المصرية زيادة جديدة في شهر يوليو من العام القادم 2018.

والبرلمان المصري وافق في شهر يونيو الماضي على منح وتقديم لجميع موظفي الحكومة وهذا علاوة غلاء استثنائية، وسوف يكون هذا بدءاً من الرواتب في شهر يوليو الماضي ويكون هذا ضمن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية لمواجهة جميع آثار الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي.