سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 14/12/2017.. أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية

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سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 14/12/2017.. أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية
الحديد والأسمنت

ورد فى أحدث التصريحات الاقتصادية الصادرة بشأن سوق البناء والتعمير أنه بالنسبة إلى سعر الحديد و سعر الأسمنت والذي يعدان أحد أهم عناصر البناء في البلاد، شهد سعر طن الحديد استقرار جديد خلال عملياته اليومية حول عمليات البيع والشراء على عكس ما يحدث من تقلبات وارتفاع فى سعر الأسمنت الذي مازال يشهد تغيرات مستمرة خلال الآونة الأخيرة بشكل شبه يومي هذا بخلاف الغيابات المتعددة من قبل الشركات المنتجة والتي تعمل على توفيق أوضاعها، جدير بالذكر أنه قد شهد سعر الحديد استمرارًا في ثباته خلال أحدث العمليات التي قد أجريت داخل سوق البناء والتعمير مقارنة بما ورد من أسعار يوم أمس والأيام الماضية وسط مزيد من الترقب والخوف حول صدور قرارات جديدة برفع قيمته بالأسواق المصرية.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12100 جنيه12100 جنيه
حديد بشاي12080 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12050 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11950 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11950 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11850 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11850 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11850 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11850 جنيه11850 جنيه
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أسعار الحديد والأسمنت الآن في الأسواق المصرية:

وعن سعر الاسمنت البورتلاندي العادي يعد سعر الاسمنت البورتلاندي أحد أهم أسعار الأسمنت التي يحرص المهتمين بعملية البناء والتعمير على معرفة كافة التغيرات اليومية التي تحدث داخله وخاصة مع استمرار ارتفاعه الدائم داخل الأسواق.

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح923 جنيه
أسمنت النصرالنصر880 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس963 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير890 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة880
أسمنت وادي النيلالمصري888 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص898 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان883 جنيه
أسمنت العريشالعسكري850 جنيه
أسمنت سيناءسيناء890 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخرغير متاح
السويس للأسمنتالسويس913 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة913 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان913 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف890 جنيه
السويديالسويدي913 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي883 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله888 جنيه
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أما فيما يخص تعاملات سعر الاسمنت المقاوم فقد شهد خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات المتذبذبة والتي أثرت بشكل كبير علي سعر الأسمنت المقاوم على الرغم من استقراره في بعض الأوقات إلا أنه يعاود للخروج من جديد والقفز لاستكمال سلسلة ارتفاعات السوقية.

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم960 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحارغير متاح
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر950 جنيه
السويديالسويدي المقاوم955 جنيه
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ورد أن سعر الأسمنت الأبيض والذي يدخل ضمن مواد البناء والتعمير التي يشهد في الفترة الحالية المزيد من التغيرات والقفزات داخل السوق المحلي، قد شهد ثبات ملحوظ في عمليات البيع والشراء اليومية المقررة مقارنة بما ورد من سعر الأسمنت الأبيض يوم أمس وسط تخوفات من قبل المهتمين والمستثمرين من وجود المزيد من الارتفاعات فى الفترة القادمة.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
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فيما يخص الشركات المنتجة إلى الأسمنت المخلوط فقد أكد المهتمين بالسوق أنها مازالت حتى الآن متمسكة بسعر الأسمنت المخلوط المعتاد في تعاملاتها اليومية على الرغم من استمرار ارتفاع سعره في بعضها وغيابه التام عن الباقين عن ساحة البناء والتعمير.

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان830 جنيه
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