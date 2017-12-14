سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 14/12/2017.. أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية

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ورد فى أحدث التصريحات الاقتصادية الصادرة بشأن سوق البناء والتعمير أنه بالنسبة إلى سعر الحديد و سعر الأسمنت والذي يعدان أحد أهم عناصر البناء في البلاد، شهد سعر طن الحديد استقرار جديد خلال عملياته اليومية حول عمليات البيع والشراء على عكس ما يحدث من تقلبات وارتفاع فى سعر الأسمنت الذي مازال يشهد تغيرات مستمرة خلال الآونة الأخيرة بشكل شبه يومي هذا بخلاف الغيابات المتعددة من قبل الشركات المنتجة والتي تعمل على توفيق أوضاعها، جدير بالذكر أنه قد شهد سعر الحديد استمرارًا في ثباته خلال أحدث العمليات التي قد أجريت داخل سوق البناء والتعمير مقارنة بما ورد من أسعار يوم أمس والأيام الماضية وسط مزيد من الترقب والخوف حول صدور قرارات جديدة برفع قيمته بالأسواق المصرية.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12100 جنيه 12100 جنيه حديد بشاي 12080 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12050 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11850 جنيه 11850 جنيه

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أسعار الحديد والأسمنت الآن في الأسواق المصرية:

وعن سعر الاسمنت البورتلاندي العادي يعد سعر الاسمنت البورتلاندي أحد أهم أسعار الأسمنت التي يحرص المهتمين بعملية البناء والتعمير على معرفة كافة التغيرات اليومية التي تحدث داخله وخاصة مع استمرار ارتفاعه الدائم داخل الأسواق.

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 923 جنيه أسمنت النصر النصر 880 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 963 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 890 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 880 أسمنت وادي النيل المصري 888 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 898 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 883 جنيه أسمنت العريش العسكري 850 جنيه أسمنت سيناء سيناء 890 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح السويس للأسمنت السويس 913 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 913 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 913 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 890 جنيه السويدي السويدي 913 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 883 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 888 جنيه

أما فيما يخص تعاملات سعر الاسمنت المقاوم فقد شهد خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات المتذبذبة والتي أثرت بشكل كبير علي سعر الأسمنت المقاوم على الرغم من استقراره في بعض الأوقات إلا أنه يعاود للخروج من جديد والقفز لاستكمال سلسلة ارتفاعات السوقية.

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 960 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر غير متاح لافارج للأسمنت قاهر البحار غير متاح السويس للأسمنت السويس سي ووتر 950 جنيه السويدي السويدي المقاوم 955 جنيه

ورد أن سعر الأسمنت الأبيض والذي يدخل ضمن مواد البناء والتعمير التي يشهد في الفترة الحالية المزيد من التغيرات والقفزات داخل السوق المحلي، قد شهد ثبات ملحوظ في عمليات البيع والشراء اليومية المقررة مقارنة بما ورد من سعر الأسمنت الأبيض يوم أمس وسط تخوفات من قبل المهتمين والمستثمرين من وجود المزيد من الارتفاعات فى الفترة القادمة.

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

فيما يخص الشركات المنتجة إلى الأسمنت المخلوط فقد أكد المهتمين بالسوق أنها مازالت حتى الآن متمسكة بسعر الأسمنت المخلوط المعتاد في تعاملاتها اليومية على الرغم من استمرار ارتفاع سعره في بعضها وغيابه التام عن الباقين عن ساحة البناء والتعمير.