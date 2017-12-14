سعر الذهب اليوم الخميس 14/12/2017.. أسعار الذهب الآن داخل محلات الصاغة

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يتسائل الكثيرين حول سعر الذهب اليوم وما جاء في تصريحات خبراء الاقتصاد من تفاصيل وأرقام وتعاملات حول حالة أسعار الذهب في البلاد والتي تتأثر بشكل كبير بسعر الذهب خلال تعاملاتها، حيث جاء أن سعر الذهب الآن قد سجل ارتفاع جديدًا داخل محلات الصاغة مقارنة بما سجله من انخفاضات متتالية علي سعر الذهب في مصر وعالميًا ايضًا في الفترة الماضية.

ورد في أحدث التصريحات الصادرة من خبراء المعدن النفيس أنه بالنسبة إلى سعر الذهب الآن قد ارتفع بمقدار 3 جنيهات بعد أن سجل مؤخرًا أدنى مستوى له على مدار عدة شهور وسط تخوفات وترقب من قبل المهتمين بسوق الذهب ومحلات الصاغة وأخر تعاملات البيع والشراء على المعدن الأصفر وخاصة المستثمرين الذين يؤكدون على استمرار تعاملهم في المعدن النفيس باعتباره ركيزة هامة واحتياطية ضد الأزمات.

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وقد جاء آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الخميس في مصر، أنه بالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 24 قد سجلت حوالي 718.66 جنيه والتي تعادل $40.47 دولار أمريكي، أما عن سعر الذهب الآن عيار 22 658.78 جنيه وذلك يقابل بالعملة الأجنبية $37.09 دولار، وبالنسبة إلى أسعار الذهب داخل محلات الصاغة عيار 21 قد وصلت إلى 628.85 جنيه وذلك يقابل بالعملة الأجنبية $35.41 دولار أمريكي، وفيما يخص بالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 18 قد وصلت إلى 539.01 جنيه وهو يعادل $30.35 دولار.

بالنسبة سعر الذهب الآن عيار 14 قد وصلت إلى 419.22 جنيه وهو يعادل $23.61 دولار أمريكي، أما عن سعر الذهب اليوم عيار 12 359.33 جنيه $20.23 دولار، وفيما يخص سعر الذهب اليوم عيار 9 قد وصلت إلى 269.50 جنيه والتي تعادل $15.17 دولار أمريكي، أسعار أوقية الذهب قد سجل نحو 22,350 جنيه والتي تعادل $1,259 دولار، أسعار جنيه الذهب قد وصلت إلى 5,031 جنيه والتي تعادل $283.27 دولار أمريكي، بينما ورد أن أسعار كيلو الذهب قد وصلت إلى 718,663 جنيه والتي تعادل $40,466 دولار.