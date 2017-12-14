ارتفاع الصناعات الغذائية لأعلي سعر في البورصة المصرية منذ قرار التعويم

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تدارك قطاع الصناعات الغذائية في البورصة المصرية أثناء جلسات هذا الأسبوع نشاط كبير حيث صعدت أسهمها إلى أعلى مستوى منذ قرار تعويم الجنيه، ويعتبر ذلك ضمن قمم تاريخية لأسهمها القيادية.

وقال الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن قطاع الصناعات الغذائية يعتبر من القطاعات الدفاعية التي حازت علي جذب العديد من المستثمرين في الفترة الماضية، وتوقع الخبراء استمرار تصاعد أسهم ذلك القطاع خاصة أسهم بعض الشركات الغذائية مثل عبور لاند ودومتي وجهينة بسبب استكمال تأثرهم بقرار التعويم بالإضافة إلى توقعات زيادة مبيعات شركات ذلك القطاع في الفترة القادمة.

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وقد ارتفع سهم شركة دومتي لأعلى سعر خلال هذا الأسبوع لأول مرة في تاريخها حيث أصبح سعره 11.18 جنيها وبذلك يتصدر ارتفاعات الأسهم القيادية بالقطاع، وقد وصلت قيمة التداول علي سهم الشركة نحو 25.9 مليون جنيه علي 2.3 مليون سهم بينما ارتفع سهم جهينة في الجلسات الأخيرة بقدر 3.33% ليتجاوز سعر السهم 11 جنيها.

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وبحسب المحلل المالي وخبير أسواق المال محمد الأتربي أن سهم دومتي خلال الفترة الماضية قد تجاوز مستوى 10 جنيهات متوقعا في مطلع العام القادم أن يستهدف السهم ما بين 2و3 مستويات سعرية بسبب تضاعف قيمة التداول عليه لتصبح 25.9 مليون جنيه بالإضافة إلى حجم التداول ارتفاعها من حيث حجم التداول عليها و المضاربين علي السهم.

وأوضح الأتربي أن سهم جهينة للصناعات الغذائية احتل المركز الثاني في قيمة التداول عليه حيث تجاوز السهم لمستوى المقاومة عند 10.5 جنيهات و يسعى لتحقيق مستوى 11.7 جنيها في نهاية عام 2017 مضيفا أن سهم إيديتا الغذائية قد انتعش في الفترة الأخيرة خاصة بعد الإعلان عن تشغيل ثاني خطوط الإنتاج في المصنع الجديد E08 بمدينة السادس من أكتوبر واعتماد هذه الخطوط علي التكنولوجيا الحديثة بقطاع الصناعات الغذائية.

وأشار إلى نجاح سهم عبور لاند في تجاوز المستهدفات السابقة بقيم جيدة بسبب تحقيقه نتائج إيجابية في مجال الأغذية عامة منذ قرار تعويم العملة المحلية مضيفا أن قطاع الصناعات الغذائية يعتبر من أكثر القطاعات الأكثر نشاطا و جذبا للمستثمرين خلال 2017 لأنها جزء من القطاعات الدفاعية.

والجدير بالإشارة أن شركة عبور لاند في الفترة الأخير أصدرت قرار بإنشاء شركة جديدة تحمل اسم ” عبور فارم ” للاستثمار في المجال الزراعي والحيواني، وان أرباح الشركة الأساسية سوف تمول الشركة الجديدة علي مدار 4 سنوات بحسب الدراسة المقدمة إلى البورصة المصرية.