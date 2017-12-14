“بنك مصر” يطلق مبادرة مشاركة الجماهير المصرية للمنتخب في كأس العالم 2018

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تابع موقع مصر 365 إعلان “بنك مصر” عن تقديم “مبادرة جديدة” من أجل مشاركة جماهير الشعب المصري العاشقة لكرة القدم لتشجيع المنتخب الوطني المصري بعد تأهله إلى بطولة كأس العالم بروسيا لعام 2018، حيث أعلن “بنك مصر” عن تمويل رحلات تشجيع المنتخب الوطني المصري في مباريات كأس العالم بالدول الروسية، والتي من المقرر إقامتها خلال منتصف العام الجديد 2018 بروسيا.

وقد قام “بنك مصر” إلى ضم تمويله لرحلات تشجيع المنتخب المصري بروسيا خلال مشاركته في بطولة كأس العالم ضمن برامج رحلات الحج والعمرة، والسياحة الداخلية والخارجية لمدة تصل إلى ست سنوات، على أن يقوم البنك بتمويل العديد من “برامج الرحلات”.

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الفئات المسموح لها بالحصول على تمويل رحلتها إلى كأس العالم بروسيا

وأعلن بنك مصر أن الفئات المسموح لها بالحصول على تمويل البنك ل رحلتها إلى روسيا لتشجيع المنتخب الوطني المصري عام 2018، وهم العاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وكذلك العاملين في الوزارات المصرية، وكذلك العاملين في قطاع الأعمال العام، والقطاع العام والخاص، والعاملين في القطاع الاستثماري بالإضافة إلى “أصحاب المهن الحرة، وأصحاب الأنشطة الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى مستحقي المعاشات.

وتأتي خطوة “بنك مصر” في تمويل الرحلات في إطار حرص البنك على تدعيم القطاع السياحي في الدولة المصرية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، ويعد بنك مصر هو البنك الوحيد الذي قام بتقسيط الرحلات السياحية على ست سنوات، ويطبق هذا النظام في جميع فروع بنك مصر البالغ عددها ستمائة فرع في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

يسعى بنك مصر بصفة دائمة على مشاركة المجتمع المصري في كل المستجدات عليه في محاولة البنك لإرضاء جميع عملائه في تلبية رغباتهم بالإضافة إلى احتياجاتهم في العمل على تطوير “الأوعية الادخارية القائمة” بالفعل والعمل على استحداث العديد من الخدمات المالية المصرفية التي يحتاج إليه جموع الشعب المصري، وتعد من أهم الرغبات الحالية الملحة على الجميع وخصوصاً فئات الشباب المختلفة ومشجعي كرة القدم هي مصاحبة المنتخب الوطني من أجل المشاركة في تشجيعه خلال مشاركته في بطولة كأس العالم بروسيا عام 2018.

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