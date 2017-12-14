أورانج مصر تعلن عن انطلاق مبادرة التعليم الرقمي في صعيد مصر

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اطلقت شركة أورانج مصر مبادرة التعليم الرقمي خلال المؤتمر الصحفي المقام بفندق فيرمونت نايل سيتي لتنفيذ سياسة المؤسسة في دعم التعليم الرقمي ونشره بين طبقات المجتمع وضمانا لحق تكافؤ الفرص بين الجميع، كما نفذت الشركة عدد من المشروعات الأخرى في محافظات الصعيد مثل مشروعي المدارس الرقمية ومراكز تمكين المرأة الإلكتروني التي وفرت لأهالي الصعيد الأجهزة الإلكترونية الحديثة مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية ” تابلت ” والسيرفرات.

وتسعى شركة أورانج بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية إلى تطوير المدارس المجتمعية التي بناؤها المؤسسة ودعمها في جميع القري والنجوع النائية من خلال تفعيل مشروع المدارس الرقمية في عدد يتجاوز 20 مدرسة بمحافظات الصعيد مثل قنا وسوهاج وأسيوط ومدرسة جبل المقطم في منشية ناصر مما يستفيد منها ما يتجاوز 900 طالب بالمرحلة الابتدائية سنويا حيث توفر المبادرة للطلاب المناهج الدراسية سهلة وبسيطة للغاية مستخدمة الوسائل المسموعة والمرئية والألعاب الإلكترونية.

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وعقد تعاون بين مؤسسة أورانج مصر مع جمعية الطفولة والتنمية في أسيوط للمساهمة في تفعيل المشروع في عدد من المدارس المختلفة وتوفير المحتوى التعليمي بها بالإضافة إلي عقد دورات تدريبية للمعلمين علي الوسائل التعليمية الجديدة والطرق المتوفرة بها، وسوف تتولى الجمعية مسؤولية إدارة المشروع بمختلف المدارس لكي ينفذ المشروع بنجاح.

وقد صرح جان مارك هاريسون الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر أن الشركة منذ بدايتها في السوق المصري قد نفذت العديد من المبادرات والمشروعات التي تخدم المجتمع خاصة المشروعات التي تقوي تبادل ونشر المعرفة بين أفراد المجتمع تنفيذا لاستراتيجيتها وتزامنا مع سياستها كشركة مسؤولة وملتزمة في المجتمع.

وأضاف جان مارك أن الشركة تسعى بكل طاقاتها إلى عقد شراكات مع الجمعيات الكبرى والمؤسسات الوطنية التي لها مصداقية كبيرة بالمجتمع المصري مثل مؤسسة ساويرس للتنمية بسبب ما تمتلكه من خبرة كبيرة في هذا المجال وتقديم الدعم بصورة مستمرة للمبادرات التي تشجع علي توفير فرص عمل من خلال التدريب وتطوير جودة التعليم.

وأوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية أن التعاون مع شركة أورانج مصر يأتي ضمن النهج الجديد للمؤسسة الذي يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في النجوع والقرى النائية والتي بني فيها حوالى 30 مدرسة مجتمعية في عدد من محافظات الصعيد بالإضافة إلي تحقيق هدف هذه المبادرة في توفير بيئة تعليمية جديدة أساسها التقنية الحديثة في توصيل المعرفة والمعلومات إلي الطالب وتطوير قدرات المدرسين التربوية.

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