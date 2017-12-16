تعرف على الوثيقة الخاصة بتأمين العمال ضد مخاطر التوقف عن العمل

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يعتبر تأمين توقف الأعمال هي إحدى التغطيات التأمينية الخاصة والذي تقوم بإصدارها جميع شركات التأمين لعملائها، وكان ذلك في قديماً يتم التعرف على هذا النوع من التأمين بـ”خسارة الأرباح” واسمها الآخر الخسارة التبعية “اللاحقة”، وذلك لأن الهدف ورائه هو التعويض الخاص بالمؤمن عليه من خسارة الأرباح وهي تتعرض لوجود الكثير من التكاليف الإضافية وهي يتم تحملها من أجل الاستمرار في العمل.

جديراً بالذكر أيضاً أنه يتم تتبع العديد من الخسائر والمطالبات وهي تحدث بسبب الحرائق أو أي خطر آخر وهم المؤمن ضدهم، وتوجد وثائق التأمين الخاصة ضد الوثائق الهندسية الأساسية وضد الحريق وهي الذي تغطي جميع الخسائر المادية، ويكون هذا دون وجود الخسائر التبعية وهي خسارة التكاليف الإضافية والأرباح ولذلك يتم أستدعاء الحاجة للتأمين عن التوقف للأعمال.

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كما أن الاتحاد المصري يوصي بضرورة أن يراعي المؤمن له العديد من الخطوات ومنها، أن يتم تقديم العديد من التكاليف المستمرة دون تغيير وهذا يكون بالرغم من انخفاض المبيعات أو التوقف عن العمل والإنتاج مثل استحقاقات الموظفين، وعندما يتعرض الربح الصافي للهبوط، ويتم الاستجابة لجميع التكاليف الإضافية وهي بحاجة إلى العديد من المواقع البديلة بشكل مؤقت.

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يذكر أيضاً أنه أهم المميزات المتواجدة في التأمين الخاص بوقف الأعمال وهي القيام بعمل المؤمن عليه واختيار ما يسمي بفترة التعويض، وغالباً ما تكون هذه الفترة 12 شهر ومن الممكن أن تقل أو تزيد عن ذلك حسب الطبيعة الخاصة بخطر المؤمن عليهم، وأيضاً مدى الحاجة الخاصة بالمؤمن لهم وتغطيتها وهي فترة التوقف عن العمل الذي تعويض المؤمن له خلال العديد من الخسائر اللاحقة وتقديم جميع التكاليف الإضافية.

ولابد وأن يكون خلال هذه الفترة والمقررة حوالي 12 شهراً وفي بعض الأحيان تقل أو تكثر، ويكون هذا من خلال طبيعة الخطر الخاص بالشخص المؤمن عليه وما هو المدى الخاصة بالحاجة للمؤمن عليهم بتغطيته، ويتم تعريض الفترة الخاصة بالتعويض على أنها تعتبر فترة توقف أو انقطاع عن العمل ويتم تعويضها من خلال المؤمن عليهم، ويكون هذا من خلال جميع الخسائر التابعة وجميع التكاليف الإضافية وقد يتم ترتيبها من خلال توقف العمل بسبب الخطر المؤمن ضده.