ننشر لكم سعر الدولار الأمريكي خلال التعاملات في 10 من البنوك على مدار الأسبوع

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شهدت أسعار الدولار خلال نهاية تعاملات الأسبوع المنتهي ارتفاع في نحو 5 من البنوك في مصر، بينما تراجعت الأسعار خلال تعاملات بنكين آخرين، واستقر السعر خلال تعاملات بنكين آخرين هذا بالمقارنة بأسعار الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأحد الماضي.

وكان سعر الدولار قد ارتفع خلال تعاملات بنك قناة السويش حتى وصل بعد الارتفاعات إلى سعر 17.78 جنيه في حالة الشراء وسعر 17.88 في حالة البيع، هذا بعد أن كان السعر قبل الارتفاع سعر 17.77 جنيه في حالة الشراء وسعر 17.87 جنيه في حالة البيع.

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ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية في بعد الارتفاع إلى 17.76 جنيه في حالة الشراء وسعر 17.86 جنيه في حالة البيع، هذا بعد أن كان سعر الدولار قبل الارتفاع 17.73 جنيه في حالة الشراء وسعر 17.83 جنيه في حالة البيع وذلك خلال تعاملات بداية الأسبوع.

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى نحو 17.77 جنيه في حالة الشراء وسعر 17.87 جنيه في حالة البيع بينما كان سعر الدولار قبل الارتفاع إلى 17.75 جنيه في حالة الشراء وسعر 17.85 جنيه في حالة البيع، وكان بنك كريدي أجريكول مصر من البنوك التي رفعت سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع.

فوصل سعر الدولار بعد الارتفاع إلى 17.78 جنيه في حالة الشراء وسعر 17.88 جنيه في حالة البيع وذلك بعد أن كان السعر 17.76 جنيه في حالة الشراء وسعر 17.86 جنيه في حالة البيع.

وعلى الجانب الآخر، تراجع سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأسبوع في بنك أبوظبي الإسلامي، فوصل إلى سعر 17.78 جنيه في حالة الشراء وسعر 17.88 جنيه في حالة البيع وذلك بعد أن كان السعر قبل التراجع 17.81 جنيه في حالة الشراء و17.90 جنيه في حالة البيع.

أما بالنسبة لتعاملات بنك القاهرة، فقد تراجع سعر الدولار خلال التعاملات فوصل إلى سعر 17.72 جنيه في حالة الشراء وسعر 17.82 جنيه في حالة البيع، وذلك بعد أن كان سعره 17.75 جنيه في حالة الشراء و 17.85 جنيه في حالة البيع، بينما استقر سعر الدولار خلال تعاملات بنكي مصر والأهلى.

فكانت الأسعار خلال التعاملات نحو 17.69 جنيه في حالة الشراء وسعر 17.79 جنيه في حالة البيع، الجدير بالذكر أن تلك الأسعار لم تتغير منذ تعاملات بداية الأسبوع، وكان السعر في بنك العربي الأفريقي أيضا من بين الأسعار التي لم تتغير منذ تعاملات بداية الأسبوع، حيث ثبتت الأسعار عند 17.72 جنيه في حالة الشراء وسعر 17.82 جنيه في حالة البيع.

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