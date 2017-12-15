ننشر لكم الخطوات التي يجب القيام بها بعد وصول رسالة التخصيص لإستلام الوحدة السكنية في برنامج الإسكان الاجتماعي

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تقوم وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية بالعمل على تسليم العديد من الوحدات السكنية وسط انتظار الكثير من الحاجزين استلام وحداتهم السكنية في أقرب فرصة، وقد ارتفعت أعداد المستلمين للوحدات السكنية مؤخرا حتى وصلت أعداد المستلمين إلى 200 مستلك يوميا.

وتتلخص خطوات استلام الوحدات السكنية للحاجزين في الانتهاء من سداد أربعة من الأقساط الربع سنوية التي لابد للحاجز من الانتهاء منها، كذلك الانتهاء من إجراءات الاستعلام الميداني، بعدها يقوم البنوك القائمة على إجراءا تمويل الوحدات السكنية بارسال رسالة نصية للحاجزين خاصة بتخصيص الوحدة وتوقيع العقد الخاص بالوحدة.

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ومن المقرر أن يقوم الحاجزين بعدد من الخطوات التي لابد من الانتهاء منها مباشرة بعد سداد المستحقات المالية وإرسال البنك الرسالة إلى الحاجز على الهواتف الخلوية، وتتضمن الخطوات الآتي بالترتيب:

ضرورة التوجه مباشرة إلى البنك الذي تم ذكره في الرسالة النصية التي تم إرسالها إلى الحاجز، ويجب أن يتم هذا خلال المواعيد الرسمية للعمل في البنوك وهي من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وهناك عدد من البنوك تنتهي ساعات العمل لها في الساعة الخامسة مساء.

يقوم الحاجز بإجراء مقابلة مع المسئول في البنك وذلك للإطلاع على كافة التفاصيل التي تتعلق بالوحدة السكنية، هذا بجانب استلام البيانات التي تتعلق برقم العقار ورقم الوحدة والبلوك السكني.

كذلك الإطلاع على تفاصيل دفعة التخصيص وقيمة القسط الشهري ويتوقف هذا على قيمة الدخل الشهري والتي تختلف بين الحاجزين، بعدها يقوم الحاجز بعمل توكيل للمسؤول بالبنك في الشهر العقاري وذلك للانتهاء من إجراءات توثيق الشقة.

يجب أن يقوم الحاجز بالانتهاء من إجراءات فتح حساب بنكي في البنك المحول له الأوراق، وإتمام إجراءات إيداع دفعة إستلام الوحدة السكنية وكذلك إستلام الإيصال وتسليمه إلى موظف البنك المسؤول.

يقوم المسؤول في البنك بتحديد موعد توقيع عقد الوحدة السكنية وكذلك تحديد يوم يقوم فيه باستلام الوحدة السكنية، يمكن بعدها مراجعة جميع التفاصيل التي تتعلق بالتشطيبات والخدمات وذلك بعد التوجه إلى جهاز المدينة التي تقع فيها الوحدة السكنية.

بعدها يقوم الحاجز بتوقيع عقد استلام الوحدة السكنية، في حالة عثور الحاجز على عيب في الوحدة السكنية لابد له من الامتناع عن توقيع عقد استلام الوحدة السكنية، ويجب مطالبة الجهاز بضرورة التخلص من تلك العيوب مباشرة ويتم تحديد موعد آخر يقوم فيه الحاجز باستلام الوحدة السكنية.

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