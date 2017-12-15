مع اقتراب رأس السنة.. توقعات بزيادة سعر الذهب في مصر

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ارتفعت سعر الذهب اليوم داخل محلات الصاغة مقارنة بما ورد من أسعار الذهب خلال الفترة الماضية والأيام الأخيرة والتي قد شهدت انخفاضات عديدة في تعاملاتها، حيث ورد أنه قد انخفض حوالي خمسة جنيهات في تعاملات اليوم وهذا مقارنة باسعار الذهب أمس الخميس ليصل عيار 21 إلى 623 جنيها تقريبا متفوقا على سعره 618 جنيها بالأمس بما يعادل خمسة جنيهات في يوم واحد.

وقد صرح سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب بأن ارتفاع أسعار الذهب يعود الى زيادة اسعار الذهب عالميا، وأضاف نجيب موضحا ان اقتراب اعياد الميلاد ورأس السنة سوف تؤدي إلى استمرار زيادة أسعار الذهب في مصر حسب توقعاته بسبب زيادة إقبال نسب الشراء في هذه الفترة من العام في مصر.

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وتعتبر فترة اعياد الميلاد هي أكثر فترات السنة انتعاشا وشراء وتبادل الهدايا بين الاسرة و الاصدقاء والاخرين باعتبارها ترمز للمولودة وتمني بدايات جديدة مع العام الجديد.وتتنوع الهدايا المتبادلة بمختلف الثقافات والمستويات الاجتماعية محليا وعالميا وقد تكون كروت او حلي ذهبية متنوعة وهو المعدن المعروف عالميا بانه المفضل إهداؤه للنساء خاصة وتتوافر الهدايا النسائية الذهبية المنوعة بما يلائم مختلف الاذواق والميزانيات.

وصرح عضو شعبة المعادن الثمينة في غرفة القاهرة التجارية إن ارتفاع سعر الذهب اليوم في السوق المصرية جاء وفقا لزيادة سعر اوقية الذهب عالميا بنحو 11 دولار بما يعادل 1.23%.وقد علل واصف سبب الزيادة العالمية لأسعار الذهب بهبوط سعر الدولار في مقابل الين الياباني إلى أدنى مستوياته بمقدار 0.91% مما ترتب عليه زيادة الطلب عالميا على المعادن الثمينة بدرجة كبيرة وارتفاع أسعارها متضمنة أسعار الذهب عالميا.

كما ارتفع أيضا اليوم سعر الذهب اليوم جرام الذهب عيار 18 محققا 550 جنيه للجرام ، ووصل جرام الذهب عيار 24 الى 731 جنيها اليوم ، بينما حقق الجنيه الذهب سعر 5128 جنيها. وسعر اوقية الذهب عالميا 1295 دولار