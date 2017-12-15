“الجمارك” تعلن بداية يناير الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية يصل إلى 80%

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها الدكتور “مجدي عبدالعزيز” رئيس مصلحة الجمارك المصرية أعلن أن الجمارك على السيارات سوف تنخفض بنسبة 80% بداية من أول شهر يناير 2018، وجاء هذه التصريحات خلال مداخلة تليفونية على قناة “المحور الفضائية ” في برنامج “مش بالكلام”.

وأشار الدكتور “مجدي عبدالعزيز” أن قرار الإعفاءات الجمركية سيتم تطبيقه فقط على السيارات التي سيتم استيرادها من الدول الموقعة لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي وأغادير، وأعلن أن نسبة التخفيض ستكون 80%، وأشار أن التخفيض الذي يتم دائما الإعلان عنه من قبل “مصلحة الجمارك المصرية” في منتصف شهر ديسمبر من كل عام خاص بـ “الشراكة المصرية الأوروبية” والاتفاقية التي يكون آخر جزء فيها هي صنف السيارات لتصل إلى إعفاء كامل من الضرائب الجمركية.

Advertisements

وأوضح الدكتور “مجدي عبدالعزيز” أن جميع السلع أصبحت بين الدولة المصرية وبين دول الاتحاد الأوروبي معفاة من الجمارك باستثناء السيارات التي بلغت نسبة الاعفاءات الجمركية بها إلى نسبة 70% في نهاية العام الجديد أول يناير 2018 ليكون التخفيض بنسبة 80%، ولكن في أول يناير من عام 2019 سيكون هناك إعفاء جمركي كامل.

وأضاف الدكتور “مجدي عبدالعزيز” أن مع بداية كل عام يتم خفض نسبة عشرة في المئة من الضريبة الجمركية، حيث أن التعريفة الجمركية الطبيعية لفئة السيارات هي 135% عن نسبة عشرة سنوات يعني بمعدل تخفيض سنوي 13,5% كل عام، وأضاف أن الشريحة رقم ثمانية هي التي تدخل في حيز التنفيذ بداية في أول يناير للعام الجديد 2018.

وأضاف الدكتور “مجدي عبدالعزيز” أن كل السيارات التي تستوفي قواعد المنشأ الأوروبية، وتم تصنيعها وفق هذه القواعد داخل دول الاتحاد الأوروبي سوف يتم منحها الإعفاء الجمركي مباشرة عندما يتقدم المستورد بشهادة اليورو وان وهي المستند الدال على استيفاء قواعد المنشأ اليورو متوسط.

وأعلن الدكتور “مجدي عبدالعزيز” أن الخفض الجمركي الذي تم عبر السنوات السابقة كان بواقع نسبة 10%، غالباً ووفقاً لرؤية مصلحة الجمارك وهم غير معنيين بمسألة تقييم الأسعار داخل الأسواق التجارية وهذا ليست مسؤوليتها، حيث أن مسؤولة مصلحة الجمارك هي إجراء قيمة الخصم الجمركي فقط وفقاً للاتفاقيات الاقتصادية التي تقوم الدولة المصرية على إبرامها، ليتم تطبيقها من قبل مصلحة الجمارك، وأضاف أن التجار والمواطن لن يشعر بهذا الخصم حيث أن سعر الصرف هو ما يقوم بالتهام هذه القدر من الإعفاء الجمركي.

أقرا المزيد ما هى حقيقة انخفاض الجمارك على السيارات 80% مع بداية العام الجديد؟