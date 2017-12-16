سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 16/12/2017.. أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية

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سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 16/12/2017.. أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية
الحديد والأسمنت

أعلنت المؤشرات عن  سعر الحديد و سعر الأسمنت الذان يعدان من أهم عناصر البناء والتعمير في مصر، حيث شهد سعر طن الحديد بوجه عام استقرار جديد في عملياته التي جرت داخل السوق المصري من بيع وشراء على عكس ما حدث من تقلبات وارتفاع وانخفاض فى سعر الأسمنت بوجه عام وتذبذب من الشركات خلال الآونة الأخيرة بشكل شبه يومي هذا بجانب غياب الكثير من الشركات المنتجة والتي تعمل على مواكبة الأحداث وتصحيح مسارها، جدير بالذكر أنه قد شهد سعر الحديد استمرارًا في ثباته خلال الأيام الأخيرة وخاصة على العمليات التي قد أجريت داخل سوق البناء والتعمير وسط مزيد من الترقب والخوف بين المستثمرين والمهتمين بسوق البناء من رفع قيمته بالأسواق المصرية مرة أخرى.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12100 جنيه12100 جنيه
حديد بشاي12080 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12050 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11950 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11950 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11850 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11850 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11850 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11850 جنيه11850 جنيه
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أسعار الحديد والأسمنت الآن في الأسواق المصرية:

جاء في المؤشرات الرئيسية أنه بالنسبة إلى سعر الاسمنت البورتلاندي العادي قد شهد خلال تعاملات اليوم تذبذب كبير داخل الأسواق، حيث ارتفع الطن في سعر الاسمنت البورتلاندي والذي يعد أهم أسعار الأسمنت في سوق البناء والتعمير بينما انخفض سعر الطن ايضًا في بعض الشركات الأخرى، واصرت أخرى استقرار مؤقت وخاصة مع وجود العديد من التوقعات حول استمرار ارتفاعه في الفترة المقبلة داخل الأسواق.

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح920 جنيه
أسمنت النصرالنصر873 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس960 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير890 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة873
أسمنت وادي النيلالمصري885 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص893 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان883 جنيه
أسمنت العريشالعسكري890 جنيه
أسمنت سيناءسيناء883 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخرغير متاح
السويس للأسمنتالسويس915 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة915 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان915 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف885 جنيه
السويديالسويدي913 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي875 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله883 جنيه
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أما فيما يخص تعاملات سعر الاسمنت المقاوم فقد شهد استقرار مؤكد على كافة أسعاره مقارنة بما ورد خلال الفترة الماضية والتي قد شهدت العديد من التذبذب والذي قد أثر بشكل كبير علي تعاملات سعر الأسمنت المقاوم داخل الأسواق المصرية على الرغم من استقراره في أغلب التعاملات بشكل مؤقت إلا أنه يعاود سريعا إلى الخروج والقفز لاستكمال سلسلة ارتفاعات السوقية.

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم960 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحارغير متاح
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر950 جنيه
السويديالسويدي المقاوم955 جنيه
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وقد جاء أنه بالنسبة إلى أسعار الأسمنت المخلوط فقد أكد المهتمين به داخل سوق البناء والتعمير أنه مازال حتى الآن السوق مهتم بالعمليات التي تجري على سعر الأسمنت المخلوط بعد أن اعتادوا على الارتفاع الدائم في تعاملاته بشكل شبه يومي مما يتوقع أن يؤثر علي حركة البيع والشراء بشكل كبير داخل ساحة البناء والتعمير.

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان830 جنيه
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ورد أن سعر الأسمنت الأبيض يشهد حالة جديدة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم داخل السوق المحلي مقارنة بما ورد من سعر الأسمنت الأبيض يوم أمس.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
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