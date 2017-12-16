سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 16/12/2017.. أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية

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أعلنت المؤشرات عن سعر الحديد و سعر الأسمنت الذان يعدان من أهم عناصر البناء والتعمير في مصر، حيث شهد سعر طن الحديد بوجه عام استقرار جديد في عملياته التي جرت داخل السوق المصري من بيع وشراء على عكس ما حدث من تقلبات وارتفاع وانخفاض فى سعر الأسمنت بوجه عام وتذبذب من الشركات خلال الآونة الأخيرة بشكل شبه يومي هذا بجانب غياب الكثير من الشركات المنتجة والتي تعمل على مواكبة الأحداث وتصحيح مسارها، جدير بالذكر أنه قد شهد سعر الحديد استمرارًا في ثباته خلال الأيام الأخيرة وخاصة على العمليات التي قد أجريت داخل سوق البناء والتعمير وسط مزيد من الترقب والخوف بين المستثمرين والمهتمين بسوق البناء من رفع قيمته بالأسواق المصرية مرة أخرى.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12100 جنيه 12100 جنيه حديد بشاي 12080 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12050 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11850 جنيه 11850 جنيه

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أسعار الحديد والأسمنت الآن في الأسواق المصرية:

جاء في المؤشرات الرئيسية أنه بالنسبة إلى سعر الاسمنت البورتلاندي العادي قد شهد خلال تعاملات اليوم تذبذب كبير داخل الأسواق، حيث ارتفع الطن في سعر الاسمنت البورتلاندي والذي يعد أهم أسعار الأسمنت في سوق البناء والتعمير بينما انخفض سعر الطن ايضًا في بعض الشركات الأخرى، واصرت أخرى استقرار مؤقت وخاصة مع وجود العديد من التوقعات حول استمرار ارتفاعه في الفترة المقبلة داخل الأسواق.

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 920 جنيه أسمنت النصر النصر 873 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 960 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 890 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 873 أسمنت وادي النيل المصري 885 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 893 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 883 جنيه أسمنت العريش العسكري 890 جنيه أسمنت سيناء سيناء 883 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح السويس للأسمنت السويس 915 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 915 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 915 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 885 جنيه السويدي السويدي 913 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 875 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 883 جنيه

أما فيما يخص تعاملات سعر الاسمنت المقاوم فقد شهد استقرار مؤكد على كافة أسعاره مقارنة بما ورد خلال الفترة الماضية والتي قد شهدت العديد من التذبذب والذي قد أثر بشكل كبير علي تعاملات سعر الأسمنت المقاوم داخل الأسواق المصرية على الرغم من استقراره في أغلب التعاملات بشكل مؤقت إلا أنه يعاود سريعا إلى الخروج والقفز لاستكمال سلسلة ارتفاعات السوقية.

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 960 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر غير متاح لافارج للأسمنت قاهر البحار غير متاح السويس للأسمنت السويس سي ووتر 950 جنيه السويدي السويدي المقاوم 955 جنيه

وقد جاء أنه بالنسبة إلى أسعار الأسمنت المخلوط فقد أكد المهتمين به داخل سوق البناء والتعمير أنه مازال حتى الآن السوق مهتم بالعمليات التي تجري على سعر الأسمنت المخلوط بعد أن اعتادوا على الارتفاع الدائم في تعاملاته بشكل شبه يومي مما يتوقع أن يؤثر علي حركة البيع والشراء بشكل كبير داخل ساحة البناء والتعمير.

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل غير متاح الشركة القومية للأسمنت غير متاح أسمنت حلوان 830 جنيه

ورد أن سعر الأسمنت الأبيض يشهد حالة جديدة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم داخل السوق المحلي مقارنة بما ورد من سعر الأسمنت الأبيض يوم أمس.