سعر الذهب اليوم السبت 16/12/2017.. أسعار الذهب الآن داخل محلات الصاغة

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جاء في آخر الأنباء الصادرة بشأن سعر الذهب في مصر أن أسعار الذهب قد شهدت داخل محلات الصاغة ارتفاع جديد خلال تعاملاتها الصباحية مقارنة بما ورد من أسعار يوم أمس، حيث سجل سعر الذهب الآن ارتفاع بلغ مقداره 2 جنية بعد سلسلة كبيرة من الانخفاضات قد جرت على سعر الذهب فى مصر وعلى جميع الأعيرة الموجودة داخل محلات الصاغة متأثرة بما جاء من تقارير صادرة من داخل بورصة الذهب.

أكد العديد من المستثمرين على تواجدهم وسعيهم إلى الحصول على المعدن النفيس واستغلال فترة الانخفاضات الماضية والتي وصل فيها سعر الذهب في مصر إلى أقل مستوى قد وصل له منذ عدة شهور سابقة وكان ذلك على المستوى المحلي والعالمي وسط تخوفات من ارتفاع الذهب مع العام المالي الجديد بشكل كبير.

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ورد في أحدث تصريحات خبراء المعدن النفيس أنه قد سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليم على عيار 24 داخل الأسواق نحو 717.33 جنيه وذلك يعادل حوالي $40.39 دولار أمريكي، بينما سجل سعر الذهب الآن عيار 22 خلال تعاملاته حوالي 657.55 جنيه وأنه يقابل $37.02 دولار، وبالنسبة إلى أسعار الذهب قد وصل عيار 21 خلال تعاملاته حوالي 627.68 جنيه وذلك يعادل حوالي $35.34 دولار أمريكي.

وفيما يخص أسعار الذهب عيار 18 قد وصلت إلى 538.00 جنيه وأنه يقابل $30.29 دولار، بينما أكد الخبراء على أن سعر الذهب اليوم عيار 14 خلال تعاملاته قد سجل حوالي 418.44 جنيه وذلك يعادل حوالي $23.56 دولار أمريكي، بينما سجل سعر الذهب في مصر عيار 12 حوالي 358.66 جنيه وأنه يقابل $20.19 دولار.

وقد أكدت المؤشرات في أخر التحديثات أن سعر الذهب الآن عيار 9 خلال تعاملاته حوالي 269.00 جنيه وذلك يعادل حوالي $15.15 دولار أمريكي، بينما سجلت أسعار أوقية الذهب في تعاملاتها حوالي 22,309 جنيه وأنه يقابل $1,256 دولار، وبالنسبة إلى أسعار جنيه الذهب خلال تعاملاته حوالي 5,021 جنيه وذلك يعادل حوالي $282.73دولار أمريكي، وفيما يخص أسعار كيلو الذهب قد وصل إلى 717,326 جنيه وأنه يقابل $40,389 دولار.