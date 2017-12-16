“صندوق النقد الدولي” ينعقد يوم الخميس القادم لصرف الشريحة الثالثة لقرض مصر

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها مصادر حكومية رفيعة المستوى عن احتمال أن تصل “الشريحة الثالثة” من قرض “صندوق النقد الدولي” والتي من المقرر أن تبلغ نحو ملياري دولار أن تصل يوم الخميس القادم إلى أقصى تقديره له، بعد أن يتم الانتهاء من مجلس صندوق النقد الدولي من اجتماعه والمقرر أن عقده في العشرين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017.

وأضافت المصادر الحكومية رفيعة المستوى أنه من المقرر أن يناقش “صندوق النقد الدولي” خلال اجتماعه المزعم عقده يوم الخميس القادم ليتم خلاله مناقشة برامج الإصلاح الاقتصادي، والتصويت على صرف “الشريحة الثالثة” من قرض الصندوق إلى جمهورية مصر العربية.

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وأعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لجمهورية مصر العربية “سوبير لال” قائلاً “إنه بمجرد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مراجعة برامج الإصلاح الاقتصادي بمصري، سوف يتم ضخ الدفعة الثالثة بقيمة تصل إلى اثنين مليار دولار أمريكي إلى جمهورية مصر العربية”.

وأضاف “سوبير لال” أن بعثة صندوق النقد الدولي توصلت إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق منذ أسبوعين بخصوص المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي في جمهورية مصر العربية، وأضاف أن مستوى السياسات النقدية في الدولة المصرية رأينا أن مستويات التضخم الاقتصادي في الدولة المصري على مدار الثلاثة أشهر السابقة قد تراجعت بعد وصولت معدلات التضخم الاقتصادي إلى ذروتها خلال شهر يوليو السابق لعام 2017.

وأعلن سوبير لال أن جمهورية مصر العربية قد قامت بتحرير سعر صرف عملتها قبل عام وبالتحديد خلال عام 2016، وفقدت العملة المصرية “الجنيه” خلال هذه الفترة نصف قيمته تقريباً، في الوقت الذي انخفضت فيه العملة، ارتفع معدل التضخم الاقتصادي في الدولة المصرية إلى أقصى مستوياتها والتي تفوق الثلاثين في المئة، ولكن معدلات التضخم قد انخفضت على مدار الأشهر الثلاثة السابقة.

والجدير بالذكر ان بعثة صندوق النقد الدولي قد قامت بزيارة إلى الدولة المصرية خلال الخامس والعشرين من شهر أكتوبر إلى التاسع من شهر نوفمبر السابق لعام 2017، ليتم مراجعة برامج الإصلاح الاقتصادي ومعرفة ما تم إنجازه في تنفيذ بنوك الإصلاح، وخلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري سوف ينعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لـ “صرف الشريحة الثالثة” من القرض البالغ قيمتها حوالي اثنين مليار دولار، بعد الدفعة الثانية بإجمالي أربعة مليارات دولار.

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