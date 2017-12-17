البيتكوين تحطم كل الأرقام وتسحب البساط من الدولار الأمريكي بدون سيطرة عليها

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تستمر العملة الحديثة البيتكوين ارتفاعها القياسي الغير مسبوق الذي يتم تسجيله يوميا حيث سجلت اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر الحالي ارتفاعا ملحوظا في قيمتها رغم أنها عملة إلكترونية حيث تجاوزت تسعة عشر ألف دولار أمريكي، يذكر أن رصد ذلك الارتفاع جاء بعد أن مرت عدة أيام تم فيها تداول تلك العملة رسميا في بورصة مدينة شيكاغو الأمريكية الشهيرة ويأتي ذلك على الرغم مما فرضه الاتحاد الأوروبي من قيود كبيرة مؤخرا خصوصا على المنصات المعنية بتداول تلك العملة الإلكترونية الافتراضية.

وبالفعل سجلت البيتكوين سعرا تداول يصل إلى 19482 دولار أمريكي وذلك بالتحديد اليوم في تمام الثامنة والنصف وخمس دقائق من صباح اليوم بتوقيت مدينة جرينيتش البريطانية وذلك على المنصة الأمريكية كوين ديسك، وتبلغ نسبة ارتفاع تلك العملة حوالي 0.77% عن يوم أمس، يذكر أن يوم الإثنين من الأسبوع الماضي قامت بورصة شيكاغو الأمريكية بإصدار تصريح يسمح بكل حرية بالتداول على جميع العقود الآجلة الخاصة بتلك العملة الافتراضية.

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أما الاتحاد الأوروبي فقد أصدر بيان اقتصادي مهم مساء الجمعة الماضية وفقا لما جاء على لسان وكالة رويترز الإخبارية يؤكد فيه على أن جميع دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومعهم مشرعي الاتحاد قد قاموا بالفعل بالاتفاق على قواعد صارمة للغاية فيما يخص هذا الشأن، وذلك من أجل منع كل عمليات غسيل الأموال وأيضا احتمالية تمويل بؤر الإرهاب وذلك على منصات تداول تلك العملة والكثير من العملات الأخرى الورقية.

وقد لاحظ المطلعون على الأمور الاقتصادية منذ بداية العام الحالي قفزة كبيرة في سعر تداول عملة البيتكوين تصل على مدار العام لحوالي 1700% وذلك بالطبع أمر يثير قلق كبير في الأسواق المالية وكذلك هو نذير بقرب وجود فقاعة ما قد تنفجر في وجه الجميع، مع الوضع في الحسبان أن تلك العملة ما هي إلا عملة رقمية افتراضية تخضع للتشفير أي أنها تعد عملة لا مركزية ولا يتحكم بها أي أحد إلا مجموعة المستخدمين لها بدون وجود رقيب عليها من حكومة أو بنك مركزي مثلما يحدث مع غيرها من العملات المتداولة بالفعل، فهي لا تملك حتى تلك رقما متسلسلا ولا تستطيع الحكومات فرض سيطرة عليها.

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