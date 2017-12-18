تعرف على تكاليفات الرئيس السيسي لمحافظ البنك المركزي المصري.. إليكم التفاصيل

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بعقد اجتماعاً داخل مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة واستضاف محافظ البنك المركزي المصري، وتحدثوا عن أهم النقاط الأساسية وأكد الرئيس على أنه يقدم الكثير من القرارات الاقتصادية الذي تساعد في الانتعاش الاقتصادي.

يذكر أيضاً أنه خلال الاجتماع اليوم تم التحدث ومتابعة المواقف الاقتصادي الحالي وتطور سعر الصرف، وقام محافظ البنك المركزي باستعراض العديد من الأعمال والأداء العام للاقتصاد المصري، وأضاف أن ميزان المدفوعات المصري يشهد حالياً حالة من الارتفاع في الفائض الكلي في الربع الأول من العام المالي 2017/2018 وتم مقارنتها بالعام الماضي.

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ومن الجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي أكد على أن هذا الارتفاعات هذه أتت بسبب تراجع العجز الخاص في الميزان التجاري، وأن زيادة الفائض في الميزان الخاص بالخدمات وارتفاع حجم التحويلات الخاصة للمصريين في الخارج، وأيضاً يوجد هذا الارتفاع الصافي لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما أن محافظ البنك المركزي المصري أشار إلى أن المعدل الشهري للتضخم تراجع كثيراً، ويتم العمل المعدل السنوي للتضخم العام وأكد أن المجمل الخاص بالعديد من المؤشرات تؤكد على أن الاقتصاد المصري يسلك مساره الصحيح، وأكد أيضاً على ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ويكون في هذا الوقت تلتزم بسداد مصر لجميع الالتزامات الدولية في الوقت المحدد لها.

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وتم التأكيد على أن قرار البنك المركزي المصري بإلغاء جميع الحدود القصوى وهذا يكون الإيداع والسحب النقدي الخاص بالعملات الأجنبية، وهذا يكون السلع غير الأساسية وجاء هذا في ظل الثقة المتواجدة في القوة والاستقرار الخاص بالسوق، ويكون هذا من خلال الصرف الخاص بالعملات الأجنبية في مصر وهذا لأنه يخضع لجميع الآليات الخاصة بالعرض والطلب.

وأيضاً تم التأكيد على أنه سوف يتم عقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في وقت قريب وذلك لبحث الصرف الخاص بالدفعة الثالثة من القروض الخاصة بالصندوق وقيمتها تبلغ 2 مليار دولار، ويكون هذا بعد الإطلاع على العديد من التقارير الذي تصدرها لجنة الخبراء وهي التي زارت مصر في وقت سابق.

ويتم تحديد وتقديم جميع الإجراءات الجارى اتخاذها أيضاً لدعم جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويكون هذا من خلال الإطار الخاص بتوجيهات جميع البنوك وتخصيص 20% من جميع المحافظات لدعم جميع المشروعات، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم العديد التكليفات الرئاسية والخاصة مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات الهامة وتدبيرها لتحسين مؤشرات الاقتصاد.

والحفاظ على الاستقرار النقدي وهذا لأهمية الاستمرار في توفير جميع الأموال الهامة لتعزيز جميع الشبكات الخاصة بالحماية الاجتماعية، ودعم جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويتم الأخذ في الاعتبار العديد من المساهمات الهامة للنهوض في جميع القطاعات الاقتصادية الذي توفر جميع فرص العمل للشباب للقضاء على البطالة.