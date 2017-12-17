السعودية تبدأ في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع الغذائية يناير المقبل

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ذكرت الصحيفة السعودية “الاقتصادية” خلال التقارير التي نشرتها اليوم، أن أحد المصادر المسؤولة قد صرح عدم إصدار اللائحة التنفيذية التي تتعلق بالفواتير الإلكترونية حتى الآن، مضيفا أن السعودية ستقوم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع الغذائية بقيمة 5%.

كما أشار إلى ما نصت عليه الاتفاقية الخليجية والتي منحت كل دولة حق تحديد نسبة الزيادة الأساسية للضريبة التي سيتم فرضها على السلع، وكذلك إعداد قائمة بالسلع التي لن يتم تطبيق زيادة عليها، كما ستقوم جميع الهيئات الاقتصادية في المملكة ممن يزيد دخلها السنوي عن 375 ألف ريال بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

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ومن المقرر الانتهاء من إجراءات التسجيل قبل موعد 20 ديسمبر 2017، وإلا فإن المنشأة الاقتصادية التي ستتأخر ستعرض نفسها للعقوبات والغرامات، في حين أن التسجيل سيكون إختياري بالنسبة للمنشآت التي يترواح قيمة الدخل السنوي لها ما بين 187.5 ألف وريال و 375 ألف ريال، بينما يعفي هذا القرار المنشآت التي دخلها أقل من 187.5 ألف ريال من إجراءات التسجيل.

كما ذكرت الهيئة أن قيمة 10 آلاف ريال هي القيمة التي حددتها الهيئة كغرامة لكل من يتخلف عن إجراءات التسجيل، هذا بجانب العقوبات التي تم فرضها بخصوص الإقرار الضريبي والتخلف عن تقديم القيمة المطلوبة في الوقت المحدد لها، أما قيمة 5% من قيمة الضريبة فهي العقوبة التي تم تحديدها عن المدة التي تخلفت فيها المنشأة عن السداد.

وتتراوح غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي كما تم الإعلان عنها ما بين 5% وحتى 25% من القيمة الضريبية، ويتم تحديد القيمة بناء على الفترة التي تخلفت المنشأة فيها عن الدفع والتي تبدأ من تاريخ تطبيق النظام، وترجع مسؤولية الضرائب التي تم تطبيقها مؤخرا في المملكة إلى الهيئة العامة للزكاة.

ومن أمثلة الضرائب التي تم تطبيقها حديثا في المملكة ضريبة القيمة المضافة والتي من المقرر البدء في إجراءات تطبيقها مع تاريخ الأول من يناير للعام القادم 2018 والضريبة الانتقائية والتي بدأت المملكة في تطبيقها من يناير الماضي، ويأتي هذا وفقا للاتفاقية التي تم قبولها من قبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تحاول الوصول إلى مصادر بديلة للدخل عن الوقود.

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