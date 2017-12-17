السودان ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيه مع بداية العام الجديد

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ذكرت الصحيفة الرسمية في السودان اليوم وهي صحيفة اليوم التالي السودانية تفاصيل القرار الأخير الذي تم الاتفاق عليه من قبل القطاع الاقتصادي التابع لمجلس الوزراء السوداني، حيث تم الاتفاق خلال هذا القرار على رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيه إعتبارا من يناير المقبل، وذلك بعد أن كان سعر الدولار الجمركي نحو 6.9 جنيه.

وأضاف الصحيفة خلال التقرير الذي قامت بنشره اليوم، أنه على الرغم من قيام مجموعة من الجهات العليا بمقابلة توصية رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيه بالرفض، إلا أنه قد تم الاتفاق في نهاية الأمر على تطبيق القرار والعمل به مع بداية العام الجديد.

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الجدير بالذكر أنه على الرغم من الموافقة التي تم إصدارها خلال الاجتماع الأخير والموافقة على تطبيق القرار، إلا أن هذا القرار من المتوقع أن يتسبب في العديد من المشكلات وذلك وفقا لما ذكرته الغرفة التجارية خلال تعليقها على هذا القرار الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

كما أعلنت مجموعة من المصادر الرفيعة والتي لم توافق على الكشف عن أسمائها، أن هذا القرار من المؤكد أنه سيؤثر بالسلب على المواطن في السودان، مشيرة إلى الارتفاعات التي سيتسبب فيها هذا القرار بالنسبة لأسعار جميع أنواع السلع والمنتجات التي يتم تداولها في السوق.

كما وُصف القرار الاقتصادي الأخير من قبل مجموعة من القيادات الاقتصادية في البلاد بأنه يعد من القرارات الكارثية التي لن تستطع البلاد تحمل نتائجها السلبية، مؤكدة على أن المعالجات التي ستقوم بها الحكومة بالنسبة لبعض السلع والتي وعد بها القطاع الاقتصادي في البلاد لن تقلل من الآثار الجانبية لهذا القرار وتأثيره السلبي على المواطن.

جاء هذا خلال مجموعة من التصريحات التي وردت إلينا بخصوص قرار القطاع الاقتصادي السوداني والذي تم الإتفاق عليه مؤخرا، حيث قرار القطاع رفع سعر الدولار الجمركي مع بداية العام الجديد إلى 18 جنيه، وذلك بعد أن كان سعره لا يصل إلى حاجز ال7 جنيهات.

الأمر الذي من المتوقع أن يتسبب في الكثير من الآثار السلبية على المواطن نتيجة الارتفاعات التي ستطرأ على أسعار السلع في الأسواق.

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