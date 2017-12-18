سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 19/12/2017.. أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية

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أعلن خبراء الاقتصاد عن سعر الحديد و سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء في سوق البناء والتعمير من خلال معاملات البيع والشراء التي تمت خلال اليوم، نظرًا لأنهما يعدان من أهم عناصر البناء والتعمير في مصر، حيث ورد فى تصريحات الخبراء أن الأسواق المصرية قد شهدت استقرارا جديد في سعر طن الحديد بوجه مقارنة بما ورد من أسعار يوم أمس والأيام القليلة الماضية بوجه عام على عكس ما حدث من تقلبات فى سعر الأسمنت هذا بجانب غياب الكثير من الشركات المنتجة والتي تعمل على مواكبة الأحداث وتصحيح مسارها.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12100 جنيه 12100 جنيه حديد بشاي 12080 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12050 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11850 جنيه 11850 جنيه

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أسعار الحديد والأسمنت الآن في الأسواق المصرية:

جاء في أحدث التصريحات أنه بالنسبة إلى سعر الاسمنت البورتلاندي العادي قد شهد خلال تعاملات اليوم تقلبات جديدة حيث انخفضت أسعار بعض الشركات بشكل غير متوقع داخل الأسواق المصرية بعد أن شهد مجال البناء والتعمير سلسلة من الارتفاعات المستمرة خلال الفترة الماضية، كما غابت عن الساحة بعض شركات الأسمنت البورتلاندي في بعض الشركات بينما استقر القليل منها استقرار مؤقت وخاصة مع وجود العديد من التوقعات حول استمرار ارتفاعه في الفترة المقبلة داخل الأسواق المصرية.

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح غير متاح أسمنت النصر النصر غير متاح أسمنت اسيوط المهندس 953 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 953 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 870 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 885 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 898 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 878 جنيه أسمنت العريش العسكري 883 جنيه أسمنت سيناء سيناء 883 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح السويس للأسمنت السويس 913 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 913 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 913 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 880 جنيه السويدي السويدي 920 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 875 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 878 جنيه

أما فيما يخص تعاملات سعر الاسمنت المقاوم فقد شهد ارتفاع جديد في سعر الاسمنت المقاوم مقارنة بما ورد خلال الفترة الماضية ويوم أمس بعد شهدت أسعاره العديد من التذبذب والذي قد أثر بشكل كبير علي السعر الإجمالي وأدي إلى غياب بعض الشركات عن سوق البناء والتعمير المصري ليعاود اليوم سعر الاسمنت المقاوم داخل الأسواق المصرية وينخفض بعض الشركات ويستقر في الأخرى..

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 960 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر غير متاح لافارج للأسمنت قاهر البحار 968 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 950 جنيه السويدي السويدي المقاوم 955 جنيه

ورد أن سعر الأسمنت الأبيض قد ارتفع سعر الأاسمنت داخل سوق البناء والتعمير خلال عمليات البيع والشراء التي جرت اليوم مقارنة بما ورد من سعر الأسمنت الأبيض يوم أمس.

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

وقد جاء أنه بالنسبة إلى أسعار الأسمنت المخلوط فإنه قد شهد شبه استقرار في تعاملات اليوم بينما انخفضت بعض تعاملاته السوقية بعد سلسلة من الارتفاعات في تعاملاته بشكل شبه يومي.