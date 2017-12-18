سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 19/12/2017.. أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 19/12/2017.. أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية
الحديد والأسمنت

أعلن خبراء الاقتصاد عن سعر الحديد و سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء في سوق البناء والتعمير من خلال معاملات البيع والشراء التي تمت خلال اليوم، نظرًا لأنهما يعدان من أهم عناصر البناء والتعمير في مصر، حيث ورد فى تصريحات الخبراء أن الأسواق المصرية قد شهدت استقرارا جديد في سعر طن الحديد بوجه مقارنة بما ورد من أسعار يوم أمس والأيام القليلة الماضية بوجه عام على عكس ما حدث من تقلبات فى سعر الأسمنت هذا بجانب غياب الكثير من الشركات المنتجة والتي تعمل على مواكبة الأحداث وتصحيح مسارها.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12100 جنيه12100 جنيه
حديد بشاي12080 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12050 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11950 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11950 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11850 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11850 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11850 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11850 جنيه11850 جنيه
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أسعار الحديد والأسمنت الآن في الأسواق المصرية:

جاء في أحدث التصريحات أنه بالنسبة إلى سعر الاسمنت البورتلاندي العادي قد شهد خلال تعاملات اليوم تقلبات جديدة حيث انخفضت أسعار بعض الشركات بشكل غير متوقع داخل الأسواق المصرية بعد أن شهد مجال البناء والتعمير سلسلة من الارتفاعات المستمرة خلال الفترة الماضية، كما غابت عن الساحة بعض شركات الأسمنت البورتلاندي في بعض الشركات بينما استقر القليل منها استقرار مؤقت وخاصة مع وجود العديد من التوقعات حول استمرار ارتفاعه في الفترة المقبلة داخل الأسواق المصرية.

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلحغير متاح
أسمنت النصرالنصرغير متاح
أسمنت اسيوطالمهندس953 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير953 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة870 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري885 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص898 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان878 جنيه
أسمنت العريشالعسكري883 جنيه
أسمنت سيناءسيناء883 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخرغير متاح
السويس للأسمنتالسويس913 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة913 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان913 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف880 جنيه
السويديالسويدي920 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي875 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله878 جنيه
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أما فيما يخص تعاملات سعر الاسمنت المقاوم فقد شهد ارتفاع جديد في سعر الاسمنت المقاوم مقارنة بما ورد خلال الفترة الماضية ويوم أمس بعد شهدت أسعاره العديد من التذبذب والذي قد أثر بشكل كبير علي السعر الإجمالي وأدي إلى غياب بعض الشركات عن سوق البناء والتعمير المصري ليعاود اليوم سعر الاسمنت المقاوم داخل الأسواق المصرية وينخفض بعض الشركات ويستقر في الأخرى..

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم960 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحار968 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر950 جنيه
السويديالسويدي المقاوم955 جنيه
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ورد أن سعر الأسمنت الأبيض قد ارتفع سعر الأاسمنت داخل سوق البناء والتعمير خلال عمليات البيع والشراء التي جرت اليوم مقارنة بما ورد من سعر الأسمنت الأبيض يوم أمس.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
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وقد جاء أنه بالنسبة إلى أسعار الأسمنت المخلوط فإنه قد شهد شبه استقرار في تعاملات اليوم بينما انخفضت بعض تعاملاته السوقية بعد سلسلة من الارتفاعات في تعاملاته بشكل شبه يومي.

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان835 جنيه
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