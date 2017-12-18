تعرف على 10 تطبيقات هامة في عالم العملات الرقمية الإلكترونية

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تابع موقع مصر 365 انتشار العملة الرقمية الإلكترونية “البيتكوين”، وأصبح هناك عدد كبير من مالكي البيتكوين، وهناك تطبيقات تخص العملة الإلكترونية وبالتحديد عشرة تطبيقات لابد من معرفتها من أي شخص يملك عملة البيتكوين سواء كان حديث أم قديم في امتلاك عملة البيتكوين فهذه التطبيقات متخصصة لتقديم عروض العملات الإلكترونية المختلفة.

يعد تطبيق“Block Folio” من التطبيقات البسيطة في الإستعمال ويتيح لمستخدمه عرض العملات المختلفة من “منصات مختلفة”، ولكن يتطلب هذه البرنامج إدخال ما تمتلكه من عملات رقمية يدوياً وهذا يعد أمر “غير علمي” لمتداولي العملات بصفة يومية مع متابعتهم للعملات المختلفة، وعلى الرغم من هذا العيب في البرنامج إلا أنه يمكن المستخدم من تعيين العملات ويعمل على تحديث أسعار العملات كل ثلاثين ثانية.

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يتيح تطبيق “Block Folio” ميزة أخرى لمستخدمه وهو إمكانية وضع تنبيهات عند بلوغ العملات حد سعري معين، وهناك تطبيقات أخرى يمكن تحميلها على التليفونات التي تعمل تبعا لنظام أندرويد مثل برنامج “Acrypto”، وهناك تطبيقين لنظام IOS وهما “Crypton, Condex” إلى جانب تطبيق “Delta” المتاح لجميع أنظمة تشغيل الهاتف المحمول.

ويعد Bitcoin Checker هو التطبيق الثاني المتوفر فقط لعملات نظام الأندرويد وهو عبارة عن أداة تقوم من خلالها بعرض أي “عملة إلكترونية رقمية” على منصة التداول، وإذا كنت ترغب في تحقيق فرص الاستثمار عن طريق عملية لرصد أسعار “عملة البيتكوين” على منصات التداول المتنوعة أو أن تتبع أسعار العملات الأخرى فإن هذا التطبيق يوفر لك هذه الميزة.

ويعد تطبيق Coin Tracking من التطبيقات المناسبة جداَّ إلى المتداولين الجدين، حيث يتيح التطبيق تقديم رسوم بيانية بالإضافة إلى أن التطبيق يتيح لمستخدمه حساب الأرباح المحققة والتقارير للإقرار الضريبي، وهو متوفر لنظام IOS وكذلك نظام أندرويد.

يعتبر تطبيق Lawnmower من أهم التطبيقات للمتعاملين في العملات الرقمية حيث يعمل التطبيق على تقديم رسوم بيانية توضح تاريخ العملات وكذلك بيانات السوق ويقدم العديد من الأخبار بخصوص العملات والاستثمار فيها بشكل أسبوعي وكذلك بشكل شهري ومتاح للهواتف التي تعمل تبعاً لنظام IOS وكذلك نظام أندرويد.

وهناك تطبيق Ztrader يعد مناسب جداَّ في حالة إذا كانت منصة التداول الخاصة بك ليس لها تطبيق رسمي، بحيث يمكن ربط المنصة من خلال APL تبعاً لتعليماتك، وهناك تطبيق Earn.com الذي يعمل على إتاحة المستخدمين لكسب العملات الرقمية من خلال الرد على الرسائل والعمل على اكتمال المهام بحيث يمكن الحصول على عملة البيتكوين من خلال الرد على “البريد الإلكتروني” فقط.

وهناك تطبيق يعمل على عرض تصنيف العملات الرقمية يسمى Crypto Ladder، وتطبيق آخر متاح لأجهزة الأندرويد وهو Coinpaper الذي يعمل على تحويل الرسم البياني لأداء العملات الرقمية إلى خليفة حية، وهناك تطبيق آخر هو Google Authenticator فهو تطبيق لحماية حسابات الخاصة بك عبر خاصية التحقق الثنائي حتى لا تتعرض لسرقة العملات الرقمية، وهناك تطبيق سهل في الاستخدام وهو محفظة Bitcoin.com.

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