سعر الذهب اليوم الإثنين 18/12/2017.. أسعار الذهب الآن داخل محلات الصاغة

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يعد سعر الذهب في مصر أحد أهم أسعار المعادن الموجودة حالية في الأسواق والتي يتنافس المستثمرين على الحصول عليها على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالمية نتيجة إلى ارتفاع في سعر البورصة وتغير سعر الدولار الأمريكي داخل البنوك ومحلات الصرافة والعديد من العوامل الداخلية والخارجية إلا أنه يعد ركيزة أساسية في تعاملات الكثيرين وخاصة الراغبين في الاستثمار فيه.

ورد فى أخر التصريحات الصادرة بشأن أسعار الذهب الحالية أن سعر الذهب في مصر قد ارتفع بمقدار جنيه واحد مقارنة بما جاء من اسعار يوم أمس، وقد جاء أن سعر الذهب الآن قد سجل هذا الارتفاع نتيجة إلى ارتفاع سعر الذهب اليوم داخل البورصة العالمية أثناء عمليات البيع والشراء التي تمت وسط تخوفات من قرب ارتفاعه بشكل كبير في الفترة القادمة داخل محلات الصاغة و سوق الذهب العالمية.

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أعلن خبراء الاقتصاد أنه بالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 24قد سجلت نحو 718.92 جنيه وذلك يعادل حوالي $40.43 دولار، بينما جاء أنه قد سجل سعر الذهب اليوم عيار 22 خلال تعاملات اليوم 659.01 جنيه حيث يقابله نحو $37.06 دولار، من جهة أخرى أعلن أصحاب محلات الصاغة أن أسعار الذهب والتي تحمل عيار 21 قد بلغت نحو 629.07 جنيه $35.38 دولار.

أعلن أصحاب محلات الصاغة اسعار الذهب عيار 18 قد بلغ حوالي 539.20 جنيه وذلك يعادل $30.33 دولار أمريكي، بينما ورد أن سعر الذهب اليوم عيار 14 قد بلغ حوالي 419.37 جنيه وهو يعادل $23.59 دولار، وعن سعر الذهب الآن عيار 12 قد سجل 359.46 جنيه $20.22 دولار أمريكي.

سعر الذهب في مصر عيار 9 قد بلغ حوالي 269.60 جنيه وهو يعادل $15.16 دولار، وعن أسعار أوقية الذهب قد سجلت 22,358 جنيه وهو يعادل $1,258 دولار أمريكي، بينما سجل أسعار جنيه الذهب قد بلغ حوالي 5,033 جنيه $283.05 دولار، وبالنسبة إلى أسعار كيلو الذهب قد سجل 718,918 جنيه وهو يعادل $40,434 دولار أمريكي.