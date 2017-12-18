مصادر: انخفاض أسعار السيارات في مصر بداية من شهر يناير المقبل

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صرح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أنه يتوقع انخفاضا كبيرا في أسعار السيارات في مصر وداخل الأسواق المصرية خلال الفترة القادمة مع بداية عام 2018 ، حيث يرجع هذا الانخفاض الكبير إلى الخطوة التي تعتزم الجمارك تنفيذها بتطبيق إعفاء جمارك السيارات فى مصر والتى قد تصل إلى 80% بحلول يناير القادم.

وأوضح عبد العزيز أن أسعار السيارات في السوق المصرية سوف تشهد انخفاضا يصل إلى 10% بداية من يناير القادم، مفسرا ذلك بالعديد من الاتفاقيات الموقعة مع كبرى شركات استيراد السيارات من الخارج خاصة السيارات المستوردة من الدول الأوروبية إلى السوق المصرية.

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في الوقت نفسه أكد مستوردون وتجار للسيارات أن أسعار السيارات سوف تشهد انخفاضا بداية يناير القادم بنسبة 10% وقد يصل إلى 20% خلال الشهرين القادمين وبداية عام 2018 معللين ذلك نتيجة تراجع أسعار الدولار والدولار الجمركي بالإضافة إلى الاتفاقيات الموقعة مع مختلف الدول الأوروبية بالاضافة الى الارجنتين والبرازيل، وهو مايدفع تجار السيارات وأصحاب المعارض إلى التخلص من مخزون السيارات لديهم والتي سبق شراؤها بأسعار مرتفعة قبل وصول شحنات السيارات الجديدة وانخفاض سعر العرض في الأسواق المصرية.

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ويرجع بعض الخبراء ارتفاع أسعار السيارات في مصر الفترة السابقة بسبب ارتفاع سعر الدولار فيها ووصوله إلى سعر 20 جنيها في مقابل 18 جنيها الآن وتثبيت الدولار الجمركي بسعر 16 جنيها للدولار في الموازنة العامة للدولة ، كما يتحمل الوكلاء جزءا من المساهمة في أسعار السيارات بتعويض زيادات الرواتب وتكاليف الكهرباء وغيرها على أسعار السيارات خصوصا أنه يتم تحميل فارق التكلفة على أعداد أقل من السيارات بسبب تراجع نسب المبيعات المترتبة على الغلاء المبالغ فيه، فيما يتوقع الخبراء تعافيا من الركود وإعادة انتعاشه خلال الشهرين المقبلين خاصة بداية من يناير القادم مع انخفاض أسعار السيارات وفتح أسواق جديدة وزيادة الشرائح المستهدفة بدلا من استفادة الشريحة ذات الدخل الأعلى فقط خلال الفترات السابقة.

وصرح المتحدث باسم مركز معلومات سوق السيارات أميك خالد حسني أنهم يمتلكون نظرة متفائلة سوق السيارات المصرية بسبب حركة الاتفاقات الجديدة وثبات سعر الدولار الجمركي بجانب الخطوات الإعفاء الجمركية المطبقة من يناير القادم والتي يترتب عليها انخفاض أسعار السيارات وعودة حركة الانتعاش للأسواق المصرية.