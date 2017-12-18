“وزارة المالية” تعلن عن طرح أذون خزانة جديدة بالأسواق المصرية بقيمة 2.2 مليار جنيه

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ورد أن وزارة المالية ترغب في طرح أذون خزانة جديدة في الأسواق المصري وعلى هذا قد تم إسناد تلك المهمة إلى البنك المركزي المصري، حيث قام المركزي بالإعلان رسميا عن طرح أذون خزانة جديدة في السوق المحلي نيابة عن الوزارة والتي تمثل الحكومة في إطار سعيه إلى مساعدة الحكومة على تنفيذ خطتها بالإضافة إلى سد قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة.

جاء أن وزارة المالية المصرية قد أعلنت اليوم الاثنين، عن نيتها في طرح سندات خزانة في الأسواق المصرية على أن يكون هذا الطرح بقيمة مالية بلغت حوالي 2.2 مليار جنيه،وسوف يتم هذا الطرح على جزئين، الأول منها سوف يبلغ قيمة 1.2 مليار جنيه مصري على أن تصل مدته إلى أجل 5 سنوات، أما فيما يخص قيمة الطرح الثانية سوف تكون بقيمة مليار جنيه مصري، على أن تكون مدتها المقررة طبقا لتصريحات البنك المركزي لأجل 10 سنوات.

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من جهة أخرى، ورد في أحدث التصريحات أنه من المتوقع طبقا للمؤشرات وتصريحات الحكومة المصرية أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، خلال الفترة المخصصة للعام المالي الجاري إلى حوالي 370 مليار جنيه، وعلى هذا تسعي الحكومة مع البنك المركزي إلى تغطية هذا العجز عن طريق هذا الطرح.

أكد الاقتصاديون أنه تقوم الدول بسد عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح أذون وسندات خزانة في الأسواق، والتي يتم تسميتها اقتصاديا باسم أدوات الدين الحكومية، وذلك سوف يكون نيابة عن وزارة المالية، كما يتم تمويل سد العجز في الموازنة عن طريق استخدام بند المساعدات والمنح التي قد سبق وتم تقديمها من قبل الدول العربية بالإضافة إلى استخدام القروض الدولية ايضًا.