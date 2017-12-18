موقع “لادر” يعلن عن بيع “شقة بلندن” بسعر 10 جنيه استرليني فقط

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تابع موقع مصر 365 إعلان موقع “ذا إيفيننج ستاندارد” عن تنظيم مسابقة من قبل موقع “لادر” البريطاني، وهذا الموقع متخصص في المسابقات حيث يطرح هذه المرة 380 ألف تذكرة قيمة التذكرة الواحدة عشرة جنيهات استرليني، لتجري بها سحب على أسماء من قاموا بشراء التذكرة بقيمة عشرة جنيهات استرليني والتي تعادل في قيمتها 13,2 دولار على شقة تقع في العاصمة البريطانية لندن.

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وأعلن موقع “ذا إيفيننج ستاندارد” أن قيمة الوحدة العقارية التي يجري السحب عليها من قبل موقع “لادر” البريطاني تبلغ قيمتها حوالي 3,2 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 4,26 مليون دولار أمريكي.

وتقع الوحدة السكنية في العاصمة البريطانية وبالتحديد في “شارع والتون” وتتكون الشقة من ثلاثة غرف نوم بالإضافة إلى حمامين، وتعد الشقة مجهزة بالكامل والاثاث العصري على الطراز الكلاسيكي، وتبلغ مساحة الشقة الكلية ما يزيد عن 1000 قدم مربع، وتتكون من طابقين.

وأعلن الموقع البريطاني “لادو” الذي ينظم المسابقة أن يمسح لكل شخص بشراء مائة وخمسين تذكرة كحد أقصى، من أجل العمل على زيادة فرصته للحلول على الوحدة السكنية في العاصمة البريطانية لندن، وتلزم القوانين في الدولة البريطانية استثمار هذا النوع من الأملاك ليتم من خلالها تحقيق الربح الشخصي، وهو ما يضمن “شفافية” خلال عملية السحب والتي سيتم إجراؤها بطريقة عشوائية ليتم اختيار الفائز بالوحدة السكنية القائمة في العاصمة البريطانية لندن.

والجدير بالذكر أن مثل هذه النوع من المسابقات والتي تجرى عن طريق السحب ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح منازل أو شقق للبيع بمثل هذه الطريقة، حيث قام مواطن بريطاني الجنسية في مطلع العام الحالي 2017 من طرح منزله مقابل “جنيهين” فقط، بإصدار نصف مليون تذكر يبلغ سعر التذكرة الواحدة اثنين جنيه استرليني، ليتم بعدها إجراء عملية السحب العلانية بكل شفافية من أجل أن يتم اختيار المشتري الذي حصل على المنزل بجنيهين فقط استرليني، بينما يكون البائع قد حصل على مليون جنيه مقابل قيامه ببيع منزله عن طريق بيع كل التذاكر التي بلغ عددها حوالي نصف مليون تذكرة.

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