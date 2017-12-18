بنك القاهرة يعلن عن رفع سعر الدولار الأمريكي

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قام بنك القاهرة بالإعلان منذ قليل عن وجود ارتفاع جديد في سعر الدولار الأمريكي خلال التعاملات التي قد جرت خلال نهاية اليوم الاثنين، حيث ورد أنه قد ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي داخل بنك القاهرة أمام الجنيه المصري بمقدار 6 قروش.

من جهة أخرى، ورد أنه قد ارتفع سعر الدولار الأمريكي بمقدار قرشا واحدا مع نهاية التعاملات داخل بنك قناة السويس، ولكنه من جهة أخرى، قد بقى سعر الدولار ثابتا في تعاملات 8 بنوك أخرى ولم تتغير عن ما تم التعامل به في الصباح، كما أعلن بنك القاهرة ايضًا أنه قد تم رفع قيمة صرف الدولار إلى 17.78 جنيه بالنسبة إلى الشراء بالإضافة إلى 17.88 جنيه بالنسبة إلى البيع وذلك جاء مقابل تعاملاته الصباحية والتي قد بلغت 17.72 جنيه للشراء بالإضافة إلى حوالي 17.82 جنيه بالنسبة للبيع.

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كما جاء أنه قد ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس إلى حوالي 17.78 جنيه بالنسبة إلى عمليات الشراء بالإضافة إلى 17.88 جنيه بالنسبة للبيع، وذلك مقابل سعر صرفه الصباحي والذي سجل حوالي 17.78 جنيه للشراء بينما وصل إلى 17.88 جنيه للبيع.

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شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في كلاً من بنكي كريدي أجريكول مصر و البركة حوالي 17.79 جنيه للشراء كما وصل إلى 17.89 جنيه بالنسبة إلى البيع، كما ورد أنه قد استقر سعره في كلاً من بنكي الأهلي بالإضافة إلى مصر عند مقدار 17.69 جنيه بالنسبة إلى الشراء بالإضافة إلى بالنسبة إلى البيع 17.79 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن العملة الأمريكية قد سجلت في بنك القاهرة بالإضافة إلى البنك العربي الأفريقي حوالي 17.72 جنيه بالنسبة إلى الشراء بينما سجل 17.82 جنيه بالنسبة إلى البيع، كما جاء أنه قد استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية حيث سجل سعر الشراء 17.76 جنيه بينما سجل سعر البيع حوالي 17.86 جنيه، واستقر ايضًا في البنك التجاري الدولي عند حوالي 17.77 جنيه بالنسبة إلى الشراء بينما وصل سعر البيع فيه إلى حوالي 17.87 جنيه. كما ورد أن سعر العملة الأمريكية في أبو ظبي الإسلامي قد سجل سعر الشراء حوالي 17.79 جنيه بينما سجل سعر البيع حوالي و17.89 جنيه للبيع.