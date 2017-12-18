بادر بالشراء.. أرخص 5 سيارات موديل 2018 أتوماتيك في السوق المصري

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مع اقتراب حلول العام الجديد بعد عدة أيام قامت عدد من الشركات ووكلاء بيع السيارات في مصر بالإعلان عن السيارات الجديدة موديل 2018 وأسعارها في الأسواق وما تمتع به من مواصفات ومزايا.

ولدي العديد من المصريين توقعات بإنخفاض اسعار السيارات السيارات الأوتوماتيك موديل 2018 بدرجة كبيرة نظرا لتصريح رئيس مصلحة الجمارك عن قرار الإعفاء الجمركي الذي سوف يطبق علي عدد من السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي تنفيذا للاتفاقية المنعقدة بينهم وبين مصر والتي تنص علي أن تكون نسبة الإعفاء من التعريفة الجمركية 80% في العام القادم وتزيد النسبة بمقدار 10% كل عام حتى تصل نسبة الإعفاء إلى 0%.

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وعلي الرغم من تصريحات رئيس مصلحة الجمارك في الأيام الماضية ورغبة الكثيرين في انتظار انخفاض أسعار السيارات في البلاد لكن سوق السيارات المصري يشهد ارتفاع أسعارها بدرجة كبيرة مقارنة مع الأسعار الحالية في عام 2017.

لذا نعرض لك أرخص 5 سيارات موديل 2018 أوتوماتيك تتوفر في السوق المصري وتتمتع بالعديد من المواصفات والمزايا الرائعة، ومن ضمن هذه السيارات:

سيارة سينوفا A1 :هي أحد سيارات شركة بايك الصينية من نوع السيدان ذو محرك 1500 سي سي وتتميز هذه السيارة بالتغير في الشكل الخارجي والمقصورة الداخلية للسيارة وتتوفر في مصر بسعر 161 ألف جنيه.

سيارة هيونداي فيرنا “A GlS”: هي أحد السيارات المعشوقة من قبل المصريين، وتتمتع السيارة بمحرك قوي بقوة 1600 سي سي ونوافذ كهربائية في الجهة الأمامية والخلفية وتتمتع بناقل أوتوماتيكي 5 سرعات، وتتوفر بسعر 184 ألف و900 جنيه.

سيارة شيفروليه أفيو AL: تعتبر من أفضل السيارات الاقتصادية حيث تجمع بين متانتها العالية وتكلفتها المنخفضة،فهي من طراز Al وتتمتع بمحرك بقوة حصان 1500 سي سي ذات سعة محرك 1.6 لتر كما تتمتع السيارة بوسائل أمان ذات تقنية عالية منها نظام حماية الأطفال، وتتوفر في الأسواق بسعر 190 ألف و800 جنيه

سيارة هيما M3 : تمتلك السيارة قوة محرك 1500 سي سي 4 سلندر وتتمتع بتقنية حقن الوقود إلكتروني بالإضافة إلى العديد من المزايا الأمان من السرقة وعند الاصطدام، وتتوفر في الأسواق بسعر 198 ألف جنيه.

سيارة رينو نيو لوجان ” 1.6 M/T F/L “: تتمتع السيارة بمواصفات 1.6 M/T F/L ذات قوة محرك 1600 سي سي 4 سلندر و8 صبابات، وتتمتع السيارة بتقنية حقن الوقود إلكتروني ويقدر متوسط استهلاك الوقود 6.3 لتر في كل 100 كيلومتر، وتتوفر في الأسواق بسعر 205 ألف جنيه.

ويجب أن تضع في بالك عزيزي القارئ أن أسعار السيارات تختلف بنسب قد تكون قليلة أو كثيرة عن الأسعار المكتوبة أمامك بحسب ما تعرضه الشركات والوكلاء.

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