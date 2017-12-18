موقف الشرقية للدخان من قرار مجلس النواب اليوم بتطبيق زيادة جديدة لأسعار السجائر

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صرح مصدر مسئول بشركة الشرقية للدخان علي نبأ زيادة جديدة في أسعار السجائر للمرة الثانية وذلك عقب موافقة أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين علي زيادة جديدة بأسعار السجائر لكي تندرج في ميزانية قانون التأمين الصحي الجديد.

وأوضح المصدر المسؤول بالشركة أن مجلس إدارة الشركة لا يعتزم تطبيق أي زيادة للمرة الثانية علي أسعار كافة منتجاتها من السجائر في الفترة القادمة مشيرا إلي قيام الشركة في نهاية شهر نوفمبر الماضي بزيادة أسعار السجائر بنسبة تتراوح ما بين 12.5% و25% تنفيذا لقرار مجلس النواب علي مشروع تعديل قانون القيمة المضافة.

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وأضاف المصدر أن الزيادة الأخيرة لأسعار السجائر سوف يندرج جزء كبير من حصتها في ميزانية التأمين الصحي من حصيلة الحكومة من ضرائب السجائر لافتا إلى عدم تلقي الشركة حتى الوقت الراهن أي خطابات رسمية بشأن رفع الأسعار للمرة الثانية.

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وقد أثير في جلسة اليوم بين أعضاء مجلس النواب جدل واسع أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي حول مادة زيادة أسعار السجائر نظرا لموافقة المجلس في الشهر الماضي علي زيادة قيمة الضريبة المضافة علي منتجات السجائر المحلية ولكن حسم الأغلبية الأمر بالموافقة علي مشروع القانون ورفعه إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

وقد تضمن بند بقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل زيادة جديدة علي أسعار السجائر وهي زيادة قيمة 75 قرشا علي كل عبوة سجائر، وزيادة 25 قرشا علي مدار 3 سنوات لتصبح في نهايتها زيادة 1.5 جنيه بالإضافة إلي تحصيل نسبة 10% من سعر كل علبة مباعة من منتجات الدخان غير السجائر.

والجدير بالإشارة إلي موافقة مجلس النواب في منتصف الشهر الماضي علي تعديل بعض البنود في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 الصادر في 2016 وذلك في ضوء تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة حيث زادت الضريبة بقيمة 75 قرش علي عبوات السجائر بالشريحة الأولى لتصبح قيمة الضريبة 3.5 جنيه علي كل علبة سجائر بينما زادت الضريبة علي عبوات السجائر بالشريحة الثانية بقيمة 125 قرش لتصبح الزيادة 5.5 جنيه علي كل علبة سجائر.

وبذلك أصبحت أسعار سجائر الشرقية للدخان بعد قانون الضريبة المضافة 14 جنيه سعر علبة كليوباترا كينج سايز و سعر علبة كليوباترا كوين 14.5 جنيه بينما وصل سعر علبة سجائر بلاك بول 18 جنيه.