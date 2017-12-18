السياسات النقدية تلغى شهادات ال20%

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أعلن نائب محافظ المركزي المصري “جمال نجم” أن لجنة السياسات النقدية هي صاحبة قرار إلغاء شهادات ال20% في بنكي مصر والأهلي، وكانت اللجنة قد أعلنت عن إصدار الشهادات ذات العائد المرتفع الذي يصل إلى 16 و 20% في نوفمبر 2016 فور إعلان المركزي عن قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار.

ومن المقرر أن تقوم تحسم لجنة السياسات النقدية أمر سعر الفائدة خلال اجتماع 28 ديسمبر المقبل، وجاءت التوقعات تشير غلى انخفاض في سر الفائدة وذلك مع تراجع موجة التضخم وذلك بعد أن قام المركزي بكبح جماح التضخم من خلال السياسة النقدية المشددة التي تم تطبيقها في الفترة الماضية.

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وذكر نجم خلال التصريحات الصحفية التي قام بها، أن المركزي قد قام ببحث استيراتيجية البنك الأهلي اليوناني في مصر خلال الفترة القادمة من خلال الاجتماع الأخير الذي تم عقده، مشيرا إلى أن المركزي لم يستقبل أي طلب تخرج من مصر من قبل البنك اليوناني حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، فقد أكد نجم أن البنوك قد أوشكت على الانتهاء من سحب ال10 مليارات جنيه التابعة للشريحة الاولى من مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها المركزي مؤخرا، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد سحب الشريحة الثانية والتي تصل قيمتها إلى 10 مليار جنيه.

كما أن المركزي غير عازم وفقا لتصريحات نجم على إجراء أي تعديلات جديدة على الشروط التي تقوم عليها المبادرة، بما في ذلك الحد الأقصى للوحدات السكنية وأسعار الفائدة، وبالتالي يساهم المركزي من خلالها في وصول الدعم إلى مستحقيه من متوسطي ومحدودي وفوق متوسطي الدخل.

وعلق نجم على الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أسعار الدولار خلال التعامل أمام الجنيه قائلا أن تلك الارتفاعات متوقعة في ظل تعويم الجنيه، كما يظهر المركزي إلتزام كامل ناحية المديونيات الأجنبية من خلال سداد الأقساط في المواعيد المحددة.

ولتعزيز العلاقات التجارة التي تربط بين القارة السوداء ومصر، فإن بنكي مصر والأهلي المصري يسعيان لإفتتاح أفرع جديدة في القارة الإفريقية، ويظهر المركزي الموافقة والدعم الكامل بالنسبة للبنوك التي ترغب في التوسع الخارجي شرط أن يكون لدى البنوك المقومات التي تساعده على ذلك.

ومع الإشادة الأخيرة التي تلقتها البنوك المصرية من المؤسسات الدولية، والتي تؤكد إمتلاك البنوك معايير السلامة، فإنه يمكن التأكد من أن حالة الجهاز المصرفي ممتازة، كما يحافظ المركزي على تواصله الدائم مع البنك العقاري في سبيل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية بالنسبة لأعمال البنك.

كما أشاد نجم خلال التصريحات بالتقدم الذي تمكنت ابنوك من تحقيقه خلال مبادرة التمويل العقاري التي قام المركزي بالإعلان عنها في 2016 بفائدة تصل إلى 5% ومن المقرر أن نتتهي في 2020 الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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