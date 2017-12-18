تعرف علي أسعار السيارات فى مصر 2018

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بعد أيام يبدأ عام 2018 ، والكثير من الناس المهتمين بسوق السيارات يتساءلون عن أسعار السيارات فى مصر 2018 حيث يترقبون هذا العام الجديد لشراء سيارات 2018 بالطراز الجديد الحديث وفي هذا الصدد نتناول أسعار السيارات فى هذا العام، يمكن الجزم بأن في ظل ارتفاع الأسعار قد يشهد هذا العام ارتفاع أسعار السيارات في سوق السيارات بشكل غير مسبوق خلال السنة الماضية 2017، حيث أن المقبلين على شراء سيارات جديدة أول اهتمامهم ينصب على أسعار هذه السيارات.

وتكون المقارنة الأكيدة بين معظم العملاء المحتملين في سوق السيارات بين إمكانيات السيارات وأسعارها، وسوف نوضح أسعار بعض سيارات 2018 في سوق السيارات المصري والتي ترتفع أسعارها عن السابق و تتراوح فيما بين 140 و200 ألف جنيه.

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يصل سعر سيارة Chevrolet aveo لـ 188.800 ألف جنيه، بينما يصل سعر سيارة Chevrolet lanos لـ 158.00 ألف جنيه بينما بلغت أسعار السيارات فى مصر 2018 فئة Fiat panda في سوق السيارات الي 194.900 ألف جنيه، وبلغت سيارة lada granta سيارة من طراز سيارات 2018 إلى 142.00 ألف جنيه، ووصل سعر سيارة Chery envy إلي 160.00 ألف جنيه، وبلغت أسعار السيارات فى مصر 2018 والتي نوعها hyundai verna و Renault logan و Geely emgrand إلى 158.00 ألف جنيه للسيارة الأولى و 180.00 ألف جنيه للسيارة الثانية، و175.00 ألف جنيه للسيارة الثالثة.

وايضاَ من السيارات الطراز الحديث الاوتوماتيك في سوق سيارات 2018، سيارة سينوفا حيث يبلغ سعة محركها إلي 1500 سي سي ويصل سعرها إلى 161.00 ألف جنيه، وسيارة هيونداى فيرنا A GLS يبلغ سعرها 184.900 ألف جنيه ويصل سعة محركها إلى 1600 سي سي، بينما وصلت سيارة هايما M3 ATHL لسعر 198.00 ألف جنيه ويبلغ سعة محركها لـ 1500 سي سي، ويجب توضيح أن الأسعار المبينة في ما سبق أسعار السيارات 2018 في سوق السيارات تنتمي للفئة الأولى من السيارات المذكورة.