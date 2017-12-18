البنك المركزي يكشف عن أسماء البنوك التي تقرر بيعها خلال 2018

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قام السيد جمال نجم والذي يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري مؤخرًا بالكشف عن أحدث القرارات المتعلقة بشأن البنوك المصرية والمقررة في خطة المركزي بالنسبة إلى العام الجديد، حيث ورد في أنه قد تقرر طرح بنكي للبيع في العام المقبل.

أكد السيد نائب محافظ البنك المركزي فى تصريحاته أنه بالنسبة إلى كلاً من بنك القاهرة و بنك المصرف المتحد قد تقرر ان يتم طرحها للبيع خلال عام 2018، أما فيما يخص تفاصيل عملية البيع قد جاء أنها سوف تكون إما عن طريق الطرح المباشر في البورصة المصرية أو من المقرر أنه سوف يتم طبقا للخطة الموضوعة عرضهما على مستثمر استراتيجي.

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من جهة أخرى، ورد أنه قد أضاف السيد نائب محافظ البنك المركزي المصري في أحدث تصريحاته الصحفية المقررة في هذا الصدد إن أسلوب ونسب البيع المقررة لكلاً من بنك القاهرة بالإضافة إلى المصرف المتحد لم يتم تحديدها حتى الآن بشكل نهائي، ولكن من جهة أخرى يتم العمل على دراسة نظام البيع وطريقته التي توفر أفضل سعر ممكن في الوقت الراهن، وأشار نجم إلى أن جميع الأمور في هذا الصدد تخضع للتقييم.

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وقد استهدفت هذه الشائعات هذه الفترة بالذات نظرًا إلى تراجع الجنيه المصري أما سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى الشائعات الأخيرة والتي قد ذكر فيها أن البنك المركزي بالإضافة إلى عدد من البنوك المصرية سعت إلى تمويل سد النهضة في أثيوبيا وعلى هذا نفي البنك المركزي جميع هذه الأنباء والشائعات في تصريحه.

جدير بالذكر أنه قد انتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من الأنباء كان الغرض منها هو النيل من قوة الاقتصاد المصري والنجاحات التي قد حققها بوجه عام ومن الجهاز المصرفي بشكل خاص، حيث أنها تسعى إلى إعاقة أي تقدم مالي أو تميز فى عملية الإقتصاد في مصر، عن طريق نشر الشائعات حول البنوك وأن عملية التمويل فيها سوف تقتصر على استيراد السلع الإستراتيجية فقط.