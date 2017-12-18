“قروض البنوك المصرية” ترتفع خلال شهر ديسمبر الجاري بقيمة 12.5 مليار جنيه مصري

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تابع موقع مصر 365 عودة ارتفاع القيمة الإجمالية لقروض البنوك المصرية خلال شهر ديسمبر الجاري لعام 2017 مرة أخرى حيث سجلت قيمة بلغت حوالي 12.5 مليار جنيه مصري بعد أن انخفضت قضية القروض في شهر يوليو وأغسطس الماضيين 2017 تأثراً بارتفاع سعر الفائدة.

وأصدر البنك المركزي المصري تقريره اليوم الموافق يوم الاثنين الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017، حيث أعلن التقرير عن أرصدة قروض البنوك المصرية عن شهر نوفمبر السابق لعام 2017، التي بلغت القيمة النهاية للقروض حوالي 1414,5 مليار جنيه مصر مع نهاية شهر سبتمبر في مقابل تسجيل قيمة القروض في نهاية شهر أغسطس حوالي 1402 مليار جنيه مصري.

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وأعلن تقرير البنك المركزي المصري أن قروض البنوك الغير حكومة بلغت قيمتها حوالي 1058,1 مليار جنيه في مقابل 1052 مليار جنيه مصري خلال شهر أغسطس أي الزيادة سجلت حوالي 6.1 مليار جنيه مصري، وقد سجلت قيمة قروض العملة المحلية ما يقارب من 729,2 مليار جنيه في نهاية شهر سبتمبر السابق لعام 2017، في مقابل 722,2 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الماضي أيضا.

وأشار تقرير البنك المركزي المصري أن قروض البنوك المصرية الغير حكومة من العملات الأجنبية تراجعت خلال شهر سبتمبر السابق لعام 2017 حيث سجلت قيمتها حوالي 925 مليون جنيه مصري، وقد سجلت في شهر أغسطس السابق حوالي 328,9 مليار جنيه مصري.

وسجلت إجمالي قيمة القروض الموجه إلى الاستثمارات الصناعية في نهاية شهر سبتمبر السابق حوالي 377,6 مليار جنيه بزيادة قليلة تقدر بحوالي 48 مليون جنيه مصري، أما بالنسبة للقروض البنوك الموجه إلى قطاع الاستثمارات التجارية فقد سجلت في نهاية شهر سبتمبر السابق حوالي 101,6 مليار جنيه بزيادة تقدر بحوالي 1.2 مليار جنيه عن شهر أغسطس السابق لعام 2017.

وأوضح تقرير البنك المركزي المصري أن قروض البنوك الموجه إلى القطاع الخدمي قد سجلت حوالي 316.7 مليار جنيه مصري أي بزيادة تقدر بحوالي 2.4 مليار جنيه مصري، وسجلت قروض القطاع العائلي أيضا حوالي 24.8 مليار جنيه بزيادة تصل إلى 2.7 مليار جنيه مصري.

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