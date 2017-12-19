تعرف على أسعار السيارات المستوردة في عام 2018 بعد خفض الجمارك

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السيارات من أهم وسائل المواصلات الضرورية الذي يبحث عن أسعارها العديد من الأشخاص في كافة الأنحاء المختلفة خاصة السيارات المستوردة، وقامت مصلحة الجمارك المصرية بالإعلان عن خفض أسعار جمارك السيارات الواردة من الخارج، ويتم تطبيقها وتقديمها لجميع الأشخاص بداية من العام الجديد وهذا يعني وجود انخفاض في أسعار جميع السيارات الواردة من الخارج.

وسوف نستعرض لكم اليوم على موقعكم المتميز مصر 365 بالأرقام كيف يمكنكم معرفة الأسعار الخاصة بالسيارات مع بداية العام الجديد، وهذا بعد القرار الأخير الخاص بمصلحة الجمارك وهي تقرر خفض الشريحة الثامنة مع وجود العديد من التخفيضات الجمركية لجميع السيارات المستوردة من أوروبا، وبلغ قيمتها حوالي 10% وهذا يكون حسب الاتفاقيات الخاصة بالشراكة الأوربية التي تدخل الحيز التنفيذي في عام 2010.

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جديراً بالذكر أيضاً أنه تم تحديد جميع الاتفاقيات الخاصة بجميع التخفيضات بحوالي 10 شرائح ويكون هذا خلال عشر سنوات منذ عام 2010، وسوف تصل إلى صفر جمركي في عام 2019 وأنها توقفت عاماً كاملاً أثناء عام 2014 ووجدت العديد من القرارات الخاصة بالاستمرار في التخفيضات الذي تأتي حتى عام 2020 لوجود التعويضات العامة ووقت وجود جميع التخفيضات.

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ويذكر أيضاً أنه سوف يتم تسديد قيمة الجمارك الخاصة عن جميع السيارات الواردة من أوروبا وهذا بعد التخفيضات التي تصل لـ20%، وأيضاً سوف تصل الرسوم الجمركية على جميع السيارات وهذا بعد تطبيق التخفيض في شهر يناير عام 2018 وهذا حسب اللترية للمحرك وسوف تبدأ من 1000 إلى 1600 سي سي، وتبدأ جميع التخفيضات من سعة 1000 إلى 1300 سي سي.

وأيضاً من 1300 إلى 1500 سي سي سيتم تسديد عنها العديد من الدول الخارجة عن الاتفاقيات وهي حوالي 40%، وسيتم التسديد عنها بحوالي 8% بدلاً من 12% بعد جميع التطبيقات الخاصة بالشريحة الثامنة من الاتفاقيات، ويحتسب الإجمالي الخاص بالرسوم الجمركية المطلوبة من 8% رسوماً جمركية ومعاها 13% الضريبة على القيمة المضافة ومعها 1% من ضريبة الجدول وسوف تزيد عن 1600 سي سي وحتي 2000 سي سي.

كما أنها تضم العديد من السعات اللترية وهي أكثر من 1600 سي سي وحتى 1800 سي سي وأكثر من 1800 وحتى 2000 سي سي، وسوف يتم التسديد عنها من جميع الدول الخارجة عن الاتفاقية وتصل لـ 135% ويتم تسديد عنها حوالي 27% بدلاً من 40.5% وهذا بعد تطبيق الشريحة الثامنة من خلال جميع الاتفاقيات، ويتم احتساب الإجمالي الخاص بجميع الرسوم الجمركية والمطلوبة من 27% قيمة الرسوم الجمركية ومعها 13% الضريبة على القيمة المضافة ومعها 15% وضريبة جدول وهي تزيد على 2000 سي سي وأكثر من 3000 سي سي.