تعرف علي أسعار أرخص 10 مناطق للسكن في القاهرة

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بعد ارتفاع الأسعار بوجع ام فى مختلف المناطق، أصبح الكثيرين يبحثون عن أرخص مناطق للسكن في القاهرة، والتى يمكن العيش فيها وتناسب العديدين من أصحاب الدخل المحدود والطلاب وغيرهم من الباحثين عن سكن مناسب بأرخص الأسعار.

ورد أن السيد إبراهيم السعداوي، والذي يعمل بدوره فى مهنة سمسار عقارات، قد أكد فى أحدث حواراته على أنه بالنسبة إلى أسعار الشقق الحالية في القاهرة الكبرى بوجه عام تختلف من حي لآخر تبعًا إلى العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، كما يؤثر لإي أسعار الشقق ايضًا الخدمات المقدمة والمتاحة فيه بالإضافة إلى متوسط المعيشة المتاح لسكان المنطقة، كما أكد على أن أسعار الإيجارات ايضًا قد ارتفع بشكل كبير بعد ارتفاع تكاليف البناء والإنشاء في منتصف العام الجاري.

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أكد سمسار العقارات في حواره أنه قد ارتفعت أسعار الشقق بنسب وصلت إلى حوالي 15%، كما تابع السيد السعداوي في بياناته إنه بالنسبة إلى أسعار وحدات التمليك قد شهدت بشكل كبير ارتفاع صادم خلال الفترة الماضية وخاصةاأثناء الشهرين الماضيين بنسب متفاوتة على اختلاف المناطق فى مصر.

كما ورد أنه بالنسبة إلى أسعار المناطق في القاهرة الكبرى قد وصل سعر إيجار الشقة إلى حوالي 2100 جنيه وذلك بالنسبة إلى منطقة فيصل والشوارع المتفرعة منها، كما أكد السمسار علي أنه قد وصل سعر إيجار الشقة فى محافظة الجيزة 1500 جنيه، وسعر إيجار الشقة بلغ 1450 بحلوان، وقد بلغ سعر إيجار الشقة 2700 جنية في منطقة الهرم، كما وصل سعر إيجار الشقة إلى نحو 2200 جنية بعين شمس.

وعن سعر إيجار الشقة فى حدائق الأهرام قد وصل إلى 3200 جنيه، وسجل سعر إيجار الشقة حوالي 3500 جنية في مدينة 15 مايو، كما بلغ سعر إيجار الشقة 3200 جنيه بالعبور، و سعر إيجار الشقة بلغ 2500 جنيه في مدينة نصر، و2400 جنيه في مدينة بدر ليكون هؤلاء ارخص اسعار الشقق فى القاهرة يمكن السكن فيهم حاليا.

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