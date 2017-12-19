سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19/11/2017.. أسعار الذهب الآن فى محلات الصاغة

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تعد أسعار الذهب في مصر منذ أعوام أحد أهم المعادن التي يتنافس عليها المستثمرين من أجل متابعة أخر تطوراتها من أجل الحصول عليها على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب الدولية والمحلية نتيجة إلى التذبذب الحالي في سعر الذهب في مصر وداخل البورصة وتغير السعر في تعاملات الدولار الأمريكي ضمن البنوك ومحلات الصرافة والعديد من العوامل الداخلية والخارجية الأخرى إلا أنه ظل ركيزة أساسية في تعاملات الكثيرين خاصة الراغبين في الاستثمار فيه.

ورد في آخر التصريحات الصادرة بشأن أسعار الذهب طبقا لآخر تحديث، أن سعر الذهب في مصر قد استقر في تعاملاته مقارنة بما أتى من أسعار نهار أمس، وقد أتى أن سعر الذهب الآن قد سجل هذا الاستقرار ضمن العمليات التي قد جرت فى البورصة العالمية أثناء عمليات البيع والشراء التي أصبحت مركز تخوفات من قرب ارتفاعه فى سوق الذهب العالمية.

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وعن سعر الذهب الآن ضمن محلات الصاغه يعلن خبراء الاقتصاد أنه بالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 24 قد سجلت باتجاه 718.92 جنيه وما يعادل حوالي $40.43 دولار، من جانب آخر، كما يعلن أصحاب محلات الصاغة أن أسعار الذهب والتي تحمل عيار 21 قد بلغت باتجاه 629.07 جنيه $35.38 دولار، بينما أتى أنه قد سجل سعر الذهب اليوم عيار 22 أثناء تعاملات اليوم 659.01 جنيه حيث يقابله $37.06 دولار،.

بينما ورد أن سعر الذهب اليوم عيار 14 قد وصل نحو 419.37 جنيه وهو يعادل $23.59 دولار، كما يعلن أصحاب محلات الصاغة في البلاد أن أسعار الذهب عيار 18 قد وصل حوالي 539.20 جنيه وما يعادل $30.33 دولار أمريكي، وعن سعر الذهب الآن عيار 12 قد سجل 359.46 جنيه وتعادل $20.22 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في مصر عيار 9 قد وصل ما يقارب 269.60 جنيه وهو يعادل $15.16 دولار، وعن الأسعار أوقية الذهب قد سجلت 22,358 جنيه وهو يعادل $1,258 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى أسعار كيلو الذهب قد سجل 718,918 جنيه وهو يعادل $40,434 دولار أمريكي، بينما سجلت أسعار جنيه الذهب ما يقارب 5,033 جنية $283.05 دولار،.