“شعبة الاتصالات” تكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن فى 2018

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أعلنت “شعبة الاتصالات” مؤخرًا عن حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن بعد أن تذبذبت الأنباء الصادرة في هذا الصدد فى الفترة الأخيرة وخاصة مع اتجاه السلع إلى زيادة مع بداية عام 2018، حيث أكد السيد إيهاب سعيد، والذي يعمل في منصب رئيس شعبة الاتصالات لاتحاد الغرف التجارية، في بيانه الصادر بشأن أسعار كروت الشحن فى 2018 أن كافة أسعار كروت الشحن لن تتغير فى الفترة القادمة ولم يصدر أي قرار بشأن رفع أسعار كروت الشحن أثناء عام 2018 حتى الآن.

وأتبع السيد إيهاب سعيد، فى بيانه الصحفي أنه بالنسبة إلى ارتفاع الأسعار فى كروت الشحن الذي قد تم تنفيذه على كافة شركات الاتصالات في مصر فى بوجه عام أثناء الفترة الأخيرة، كان سببا رئيسيا فى تراجع معدل الشراء بين الاوساط المصرية حيث تراجع معدل شراء أجهزة المحمول ايضًا نتيجة وضع القيمة المضافة على كروت الشحن، فضلا عن ارتفاع الأسعار أجهزة المحمول وتباين عمليات الشراء والبيع عن معدل المعتاد بعد هذا القرار داخل الأسواق المصرية

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هذا وكان قد قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بالإعلان فى وقت سابق أن عملية زيادة أسعار كروت الشحن المدفوع مسبقا ليس سببا فى تراجع حجم الاستخدام كما يروج البعض، كما أكد على أنه قد سبق وأن الجهاز قد وافق على إقامة عروض داخل الشركات لتعويض العملاء عن هذه الزيادة وإقامة بعض الباقات ايضًا بأسعار مختلفة.

وشدد القومي لتنظيم الاتصالات، أنه حافظ على قيم الكارت والباقات الصغيرة للمستخدمين، إذ كان هناك استعداد من جانب بعض الشركات لزيادة السعر الكارت نفسه مقابل رصيد أعلى تحصل على مقابل مادى أعلى، من جانبها تحاول الشركات الاتصالات لتواجه ذلك الركود من أثناء خضع عروض جديدة للمواطنين، للتعويض المستهلكين عن معدل الزيادة من أثناء وحدات إضافي مجانية، مقابل ذلك الرصيد الذي تم خصمه.

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