“رئيس الرقابة المالية” يحذر من التعاملات بالعملات الرقمية الإفتراضية

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تابع موقع مصر 365 التحذيرات التي أطلقها رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور “محمد عمران” حيث حذر من مخاطر الانسياق وراء ما يسمى “العملات الرقمية الافتراضية”، وكل ما يتعلق بها من معاملات حيث أن هذه العملات غير خاضعة لأي جهات رقابية داخل جمهورية مصر العربية، وتعد تحايل على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة المالية، وما يتعلق بها من قوانين “مكافحة غسيل الأموال”.

وأشار الدكتور “محمد عمران” أن “هيئة الرقابة المالية” لم تقوم بإصدار أي تراخيص ولم تقنن تلك العملات الرقمية وكذلك المنتجات المرتبطة بها، بالإضافة إلى عدم موافقتها على التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية، وأشار أن الدعوات إلى تحفيز المستثمرين إلى الدخول في التعاملات بهذه العملات الافتراضية من دفاع صعود هذه العملات في أسواقها أو العمل على ضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوع من أنواع التضليل والخداع الذي يقع تحت “طائلة المساءلة القانونية”.

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وأوضح الدكتور “محمد عمران” أن “سوق الأوراق المالية” المصرية هو المعروف فقط لتداول الأسهم، وكذلك بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسط التي تعرف باسم “بورصة النيل”، وأكد أنه يتم في الوقت الراهن العمل على إجراء تعديلات في “قانون سوق المال” من أجل العمل على استكمال الدورة التشريعية لإنشاء بورصات السلع، وبورصات العقود الآجلة.

وأكد الدكتور “محمد عمران” أنه على الرغم من الحرص على المساعدة في العمل على إيجاد بيئات استثمارية تكون قادرة على جذب الأموال، وتكون حافظ للعمل على تشجيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلا أن حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية تجعل من واجبنا أن نطلق العديد من التحذيرات أمام ما يشهده العالم من تحولات متسارعة بما يعرف باسم “الثورة الرقمية” وتنامي استخداماتها، حيث بات يشكل متغير هام في صناعة “الخدمات المالية” وكل المنتجات المرتبطة بها من استخدام العملات الرقمية والعملات الافتراضية.

وأوضح الدكتور “محمد عمران” أنه على الرغم من التسارع المحموم على التعاملات الإلكترونية الرقمية بسبب المضاربات من خلال منصات “التداول الإلكتروني” أو من خلال بعض من الأسواق المشتقة لتداول العقود المبنية على تلك العملات إلا أن الغموض يحيط بتلك العملات على الرغم من التحذيرات من العديد من الجهات الرقابية والمصرفية بشأنها بما في ذلك المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال.

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