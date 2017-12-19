ننشر لكم السلع والخدمات المتوقع زيادة أسعارها في 2018

Advertisements

يتوقع الكثير من المصريون ارتفاعات جديدة في أسعار مجموعة من السلع خلال عام 2018، هذا ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وننشر لكم من خلال هذا المقال السلع المتوقع ارتفاع أسعارها خلال العام الجديد وهي:

السولار والبنزين: من المؤكد أن تقوم الحكومة بفرض زيادات جديدة على أسعار المواد البترولية خلال العام القادم 2018، وذلك ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تُطبق خلاله إزالة الدعم عن المواد البترولية، وقد رفعت الحكومة أسعار الوقود مرتين منذ قرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه، إلا أن الحكومة قد أعلنت أكثر من مرة أنها لن ترفع أسعار الوقود خلال العام المالي الجاري.

Advertisements

المواصلات: تشير توقعات ارتفاع أسعار المواد البترولية إلى توقعات ارتفاع أسعار المواصلات، حيث تؤثر أسعار المواد البترولية على أسعار المواصلات كما حدث خلال المرتين الماضيتين، هذا وقد ارتفعت تعريفة الركوب خلال الفترة الماضية بسبب الرسوم التي تم فرضها على السير في الطرق السريعة.

خدمات الشحن ونقل البضائع: يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع أسعار نقل البضائع وعمليات الشحن، هذا بالإضافة إلى الرسوم التي تم فرضها على السير في الطرق السريعة.

الغاز الطبيعي: من المتوقع أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي للخطوط وكذلك أسطوانات الغاز ارتفاع جديد خلال الفترة القادمة، ويأتي هذا ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الحكومة لتطبيقها والتي تهدف من خلالها إلى إلغاء الدعم على تلك المواد، وشهدت أسعار أسطوانات الغاز في تاريخ 29 يونيو ارتفاعات جديدة بقيمة 100%.

الكهرباء: أكدت التصريحات أن أسعار الكهرباء سوف ترتفع في العام الجديد وفقا للزيادة السنوية التي تقوم الحكومة بتطبيقها منذ عام 2014، وسوف تستمر خطة الزيادة تلك حتى عام 2018، وخلال تصريحات وزير الكهرباء “محمد شاكر” فإنه من المنتظر أن يتم رفع الدعم نهائيا عن أسعار الكهرباء في 2022.

السجائر: من المنتظر أن ترتفع أسعار السجائر في يوليو المقبل، وذلك بسبب رفع أسعار السجائر بقيمة 75 قرش مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، كما ارتفعت أسعار السجائر خلال الشهر الماضي وذلك بعد أن وافق البرلمان على تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتقليل عجز الموازنة.

تذكرة المترو: من المتوقع أن تشهد أسعار تذاكر المترو خلال العام المالي القادم ارتفاعات جديدة، هذا بجانب تحديد أسعار التذاكر بناء على عدد المحطات التي يقطعها الراكب، الجدير بالذكر أن تلك الزيادة من المتوقع تطبيقها بالتزامن مع الخطوط الجديدة التي سيتم إضافتها إلى المترو، وخلال التصريحات التي قام بها وزير النقل “محمد عز” فقد أكد أنه لا يوجد حاليا زيادة جديدة في أسعار التذاكر ولكن الوزارة ستقوم بدراسة تطبيق ربط سعر التذكرة مع عدد المحطات مع قرب تشغيل الفروع الجديدة.

اقرأ أيضا: