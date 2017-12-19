مصادر رسمية تعلن عن موعد توقف مصر عن استيراد الغاز

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قال السيد مجدي جلال و الذي يعمل نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس في أحدث تصريحاته الصادرة خلال اليوم الثلاثاء أن الشركات تستهدف في الفترة الحالية من خلال العمل بكامل طاقتها عدم استيراد الغاز المسال من الخارج بشكل نهائي مع نهاية العام القادم.

كما ورد في تصريحات السيد مجدي جلال إنه يتوقع أن مصر سوف تحقق اكتفاء ذاتي بشكل كامل مع دخول حقول الغاز الجديدة في عملية الإنتاج مثل له ظُهر وأتول ونورس، وجدير بالذكر أنه قد اعلنت وزاره البترول يوم السبت الماضي أنه قد بدء إنتاج حقل الغاز الطبيعي ظهر بشكل ممتاز ويتم حاليا استخراج معدل إنتاج يومي قبل بلغ مقداره حوالي 350 مليون قدم مكعب من الغاز، كما تتوقع وزارة البترول طبقا لهذه التصريحات أنه سوف يرتفع معدل الإنتاج في شهر يونيو المقبل إلى معدل يصل إلى مليون قدم مكعب غاز بشكل يومي على أن تستمر في ذلك حتى نهاية عام 2013 حتى يصبح معدل الإنتاج حوالي .2.7 مليار قدم مكعب غاز بشكل يومي مع نهاية كافة مراحل المشروع نهائيا.

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صرح السيد جلال خلال انعقاد مؤتمر الأهرام للطاقة الذي تم انعقاده اليوم الثلاثاء، أن وزارة البترول تمتلك حاليا البنية الأساسية بشكل كامل و التي تؤهل جمهوريه مصر العربيه الى الوصول الى مركز مميز في مجال الطاقة، كما أكد على أن مصر تستطيع نقل معظم بترول الخليج العربي والذي يتم تصديره الى دول أوروبا والذي يبلغ نحو 9500 كيلو متر من خطوط نقل الزيت الخام بالإضافة إلى المنتجات البترولية كما تمتلك ايضًا 8 معامل تكرير وأنه بالنسبة إلى سعة هذه المعامل التخزينية تبلغ حوالي 38 مليون طن سنويا بالإضافة إلى 15 مليون طن تملكها فيما يخص منتجات الزيوت الخام بالإضافة إلى المنتجات البترولية ايضًا.

كما أكد على أن مصر تمتلك وحدتين عائلتين من أجل استقبال الغاز المسال وقد بلغت طاقتها حوالي 1300 مليون قدم مكعب يوميا بالإضافة إلى اكتشاف الغاز العملاق في منطقة البحر المتوسط، كما أكد السيد جلال في بيانه انه بالنسبة الى البنية الأساسية الخاصة بعملية نقل و تداول الغاز الطبيعي تحتوي حاليا على شبكة رئيسية تبلغ حوالي 7000 كيلومتر بالاضافة الى انها تملك شبكة توزيع بإجمالي حوالي 31 ألف كيلومتر هذا بالاضافة الى انه يوجد 29 محطة اخرى يعملون في مجال معالجة غاز ومجمع اسال الغاز الطبيعي في محافظة دمياط ومنطقة إدكو.