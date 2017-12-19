هيئة الرقابة المالية تحذر المواطنين من التعامل مع عملة البيتكوين

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قام السيد محمد عمران و الذي يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة المالية من تحذير المواطنين من مخاطر الانسياق وراء الدعوات التي تدعو المواطنين في الفترة الأخيرة إلى التعامل بالعملات الورقية والتي يطلق عليها اسم العملات الإفتراضية، ثم حذر من ان يتم ربط عملية التداول بها وبين التداول القانوني الذي يتم فى العملات العملات الورقية الحالية.

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وقد جاء هذا التحذير في البيان الرسمي الذي كشف عنه داخل الرقابة المالية خلال اليوم الثلاثاء، جدير بالذكر أن السيد محمد عمران قد أكد في تحذيراته من التعامل بالعملات الافتراضية بين المواطنين، وأن هذا التحذير قد جاء في ضوء عدم خضوع هذه العمليات إلى الرقابة القانونية، كما أنها لا تخضع للرقابة الداخلية داخل جمهوريه مصر العربيه، كما ان التعامل بها يعد أحد صور التحايل على المنظومة النقدية الرسمية والتي بدورها تخضع لعملية الرقابة داخل البلاد وما يترتب على هذا التعامل من تحايل على القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

من جهة اخرى ورد ان سعر عملة البيتكوين الرقمية قد شهدت العديد من القفزات الكبيرة حيث انها وصلت الى مستوى قياسي خلال الشهور والأسابيع الأخيرة فقط وزاد الإقبال عليه، كما أنها قد اشتهرت بين الناس حيث زادت أرباحها بشكل كبير وتجاوزت الـ 800 % وذلك منذ مطلع العام الجاري كما تجاوزت خلال هذه السنة حوالي 19.5 دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن عمله البيتكوين هي عبارة عن عملة رقمية تعتمد في المقام الأول على عملية التشفير اي انها عملة لا مركزية وهذا يعني انه لا يتحكم بها غير السادة مستخدميها فقط كما أنها لا تقطع إلى رقيق مثل ما يحدث في التعامل التعاملات النقدية ولا تتقدم الى حكومه او مسرح مصر مثل باقي العمليات النقدية التي تتم مع العملات الموجودة في كافة أنحاء العالم كما اكد على ان العملات الافتراضية لا تملك رقم متسلسل كما أنها لا تخضع لعملية سيطرة الحكومة بل يتم العمل بها بين الأفراد عن طريق شبكه الانترنت فقط.