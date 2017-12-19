“مواطنون ضد الغلاء” تشن حملة لمقاطعة المنتجات والسلع الغير ملتزمة بقرار كتابة الأسعار

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تابع موقع مصر 365 إعلان رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء الدكتور “محمود العسقلاني” عن اعتزام الجمعية إعداد أكبر حملة لمقاطعة المنتجات والسلع والتي لا تلتزم الشركات المنتجة لها بكتابة سعر البيع للمستهلك، وأكد أن “جمعية مواطنون ضد الغلاء” تأخذ في عين الاعتبار الضغوط العالمية التي يتعرض لها الدكتور “علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة العالمية لما يشبه “الحرب الاقتصادية العالمية” في الأسواق التجارية المصرية.

وأشار الدكتور “محمود العسقلاني” أنه تبعاً للتسريبات التي توضح أن شركات أمريكية عالمية وشركات فرنسية تعمل على ممارسة أنواع معينة من الضغوط الشديدة على الدكتور “علي المصيلحي” على خلفية قراره الملزم للشركات المنتجة للخدمات والسلع الغذائية وكذلك التجار بكتابة الأسعار على المنتجات، وأشار أن جمعيات حماية المستهلك تدعم وزير التموين والتجارة الداخلية في هذه الحرب القاسية من رواء الكواليس في ظل تغافل الحكومة المصرية وكذلك المجتمع لهذه الحرب.

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صرح الدكتور “محمود العسقلاني أن مجتمع رجال الأعمال لم يحقق أي انتصار يذكر حينما أعلن عن أجبار “علي المصيلحي” على تعديل قراره الوزاري بخصوص كتابة أسعار السلع والمنتجات، واكتفوا بإن يتم كتابة سعر المستهلك على الأرفف الخاصة فقط، وأشار أن القرار احتفظ بحقه الأصيل في أن يتم كتابة سعر المستهلك على المنتجات، أما في حالة مخالفة أمر الكتابة المثبت في فاتورة البيع والشراء سيتم تحرير جنحة البيع بغير السلع المعلن والتي نص عليها القانون.

وأشار الدكتور “محمود العسقلاني” أن القرار الوزاري قد نص في حالة عدم وجود فاتورة بسعر المنتج لدى التاجر يكون مدون فيها سعر البيع للمستهلك يعد هذه جريمة تستوجب مصادرة جميع المنتجات باعتبارها مجهولة المصدر، حتى أن كانت المنتج يحمل اسم العلامة التجارية، وأعلنت أحد الشركات التي ربما تستهدف بحملة المقاطعة بسبب موقف السفير الفرنسي الذي تم الإعلان عنه، والذي تحدث مع الدكتور “علي المصيلحي” بخصوص إلغاء قرار كتابة الأسعار على المنتجات والسلع بما يعد تدخلاً غير مقبول في “الشؤون الداخلية” للدولة المصرية، وطالب وزير الخارجية المصري “سامح شكري” على توجيه اللوم على السفير الفرنسي بالقاهرة بخصوص تداخله في شأن داخلي مصري.

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