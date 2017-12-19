“شعبة الملابس الجاهزة” تعلن نسبة الخصم خلال الأوكازيون الشتوي تصل إلى 50%

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تابع موقع مصر 365 حالة من الرواج في نسبة مبيعات الملابس الجاهزة مع اقتراب الاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة حيث تزيد في هذه الفترة نسبة الإقبال على شراء الملابس من جانب المواطنين على عكس حركة البيع والشراء خلال الأيام العادية، وعلى الرغم من رواج مبيعات الملابس الجاهزة خلال هذه الفترة إلا أن العاملين في مجال “صناعة الملابس” يعتبرون هذه الفترة انتعاشه محدودة، على أمل أن يستمر حالة الرواج بعد الإعلان عن التخفيضات والخصومات على الأوكازيون الشتوي.

وأعلن رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية “يحيى زنانيري” أن هناك رواج نسبي في مبيعات “الملابس الجاهزة بسبب قرب احتفالات أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة، وأعلن أنه على الرغم من الرواج النسبي الحالي الذي تشهده الأسواق التجارية المصرية في مبيعات الملابس الجاهزة فإن التجار يأملون أن يحقق “الأوكازيون الشتوي” مبيعات أعلى بكثير من المبيعات الحالية.

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وأشار “يحيى زنانيري” أن هناك نسبة من المحلات التجارية المتخصصة في بيع الملابس الجاهزة قد بدأت بالفعل في تقديم التخفيضات والعروض على بعض السلع من أجل العمل على دفع حركة البيع والشراء لسوق الملابس الجاهزة الذي يعاني من حالة ركود شديدة خلال العام الجاري 2017.

وأوضح يحيى زنانيري أن الأوكازيون الشتوي سيتم بالتعاون مع “وزارة التموين والتجارة الداخلية” و”الاتحاد للغرف التجارية” من أجل الوقوف على الموعد المحدد والنهائي لفترة الأوكازيون الشتوي ومن المتوقع أن تبدأ فترة الأوكازيون بعد خمسة وعشرين يوماً من الآن، وأضاف أن حجم التخفيضات خلال فترة الأوكازيون الشتوي تتراوح ما بين عشرين إلى خمسين في المئة على الملابس الجاهزة المعروضة.

والجدير بالذكر أن سوق الملابس الجاهزة شهد خلال هذا العام 2017 حالة من الركود الكبيرة التي عانى منها تجار الملابس، ويترقب الجميع فترة التخفيضات ويأمل التجار خلال فترة الأوكازيون الشتوي لهذا العام أن تشهد رواج كبير من أجل تحقيق بعض من الأرباح حيث أنهم عانوا من قلة حركة البيع والشراء وتعزي هذا إلى ارتفاع أسعار الملابس الشتوي والتي يأتي أغلبها عن طريق الاستيراد من الخارج.

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