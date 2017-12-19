تعرف علي شروط الحصول على قرض بنك مصر لتشجيع المنتخب في مونديال روسيا 2018

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بنك مصر ابتكر في الآونة الأخيرة فرص تمويلية خاصة بالرحلات السياحية المتجهة إلى روسيا للوقوف مع المنتخب الوطني المصري وتشجيعه في مباريات كأس العالم المقررة خلال العام المقبل فى مونديال روسيا 2018، وهذا جاء انطلاقاً من الدور الرائد لبنك مصر في توفير أفضل الخدمات والقروض للمصريين حيث يرغب حاليا في مشاركة الفرحة مع المواطنين وهذا بسبب تأهل منتخبنا الوطني في مونديال روسيا لعام 2018.

ويجدر الإشارة إلى أن قيمة تمويل قرض بنك مصر لتشجيع المنتخب تتراوح بين ثلاثة آلاف إلى أربعين ألف جنيه وهذا بفائدة تبلغ نسبتها 11.45% وتتراوح فترة السداد بين ثلاثة إلى أربعة وعشرون شهراً، والجدير بالذكر أن هذه تعتبر طريقة سلسة جداً لمشاهدة المباريات الخاصة بالمنتخب المصري بالإضافة إلى تشجيعه في الإستاد، وهذا يتطلب من العميل فقط أن يقوم بإحضار خطاب رسمي صادر من جهة عمله يتضمن مفردات مرتبه بالإضافة إلى وصل حديث لأحد مرافق منزله، وعرض معتمد صادر من شركة طيران تقوم بمساعدة المشجعين على السفر إلى روسيا.

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جدير بالذكر أن بنك مصر معروف بأنه يمتلك برامج متنوعة لتمويل الرحلات، وهذا التمويل الخاص بقرض بنك مصر يتم إعطاءه لجميع مستحقي المعاشات، أصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى أصحاب الأنشطة الصناعية والتجارية، والعاملين بالقطاع الاستثماري والخاص، العام، قطاع الأعمال العام، والمصالح والهيئات والوزارات الحكومية.

وبنك مصر يعتبر الوحيد في قطاع البنوك الذي خصص هذه المبادرة التي من خلالها يمكن للكثيرين التقدم للحصول على قرض بنك مصر لتشجيع المنتخب ثم تقسيط الرحلات على مدار ستة أعوام وسعى إلى تعميمها على كل فروع البنك وهي تبلغ 600 فرع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية وهذا إطار تعزيز قطاع السياحة لتخطي الأزمة.

حيث أن بنك مصر يحرص باستمرار على ابتكار كل هو جديد للتعاون مع المجتمع المصري في الأحداث الجارية، وهو يسعى أيضًا إلى تلبية احتياجاتهم ورغباتهم و السعي الدائم للتطوير في أوعية الادخار الخاصة بالبنك.